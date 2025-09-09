『BOYS II PLANET』がいよいよクライマックス！練習生たちのこれまでの軌跡を振り返る特別番組が登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ABEMA（アベマ）にて毎週木曜日21時20分より、字幕付き＆通訳付きで日韓同時・国内独占無料放送中のMnetのグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』。このたびABEMAにて、特別番組『いよいよクライマックス！BOYS II PLANETのこれまでの軌跡【番組独占マスター陣からのコメントも入手！】』の配信が開始された。

■最新8話ではセミファイナルに進出する24名が決定！

Mnetのグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』は、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送された、シーズン1の『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言える『Girls Planet 999：少女祭典』や『I-LAND』『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクト。

『BOYS II PLANET』では、KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流。第5話では「第1回生存者発表式」が行われ、次のステージに進める練習生は48名に。そして第6話と第7話で行われた、様々なユニットに分かれステージを披露するミッション“ランク争奪ポジションバトル”を経て、最新の8話では「第2回生存者発表式」を行い、セミファイナルに進出する24名が決定した。

■特別番組では、練習生たちのパフォーマンスをダイジェストで紹介

このたび配信開始となった特別番組『いよいよクライマックス！BOYS II PLANETのこれまでの軌跡【番組独占マスター陣からのコメントも入手！】』では、番組でのパフォーマンスをダイジェスト形式にて紹介。練習生のこれまでの軌跡を振り返った。

番組は、第1話の「PLANET K」と「PLANET C」による“ランク決定戦”の模様からスタート。評価を下すのは、Kep1erのシャオティンや実力派歌手ジェジュンなど豪華なマスター陣。練習生たちは「ALL STAR」「TWO STAR」「ONE STAR」「NO STAR」の4段階にランク分けされ、NO STARを告げられると即脱落となる。注目の練習生には、有名事務所出身のイ・サンウォンやイ・リオ、さらにK-POPシーンを支える振付師・ユメキら、経験豊富なメンバーも登場し、話題を呼んだ。

続く“2次ランク決定戦”では、オーディションのテーマ曲「シグナルソング」のセンター（キリングパート）争奪バトルが展開。「PLANET K」はキム・ゴンウ、「PLANET C」はジョウアンシンがキリングパートに決定する。スタークリエイター（視聴者）による投票もスタートし、初の水を使ったパフォーマンスやプロ並みのセットによる本格ステージが披露されるなど、オーディションのスケールはさらに加速。結果発表では、練習生の人数が一気に半数にまで減少する厳しい審査も行われた。

「PLANET K」と「PLANET C」が合流したあとは、混合チームによる“1対1ランクバトル”が展開。同じランク内から8名ずつ、10チームが結成され、本格的な合同練習がスタートした。中間試験では「PLANET C」のホー・シンロンが振り付けを忘れるというハプニングが発生。落ち込む彼を「PLANET K」のナ・ユンソが励ますなどチームを超えた友情が描かれた。最終的に、80名に絞られた練習生たちが10チームに分かれて披露した圧巻のパフォーマンス映像は、現在ABEMAにて無料配信中だ。

■【画像】才能溢れる練習生たち

■本邦初公開となるマスター陣からの独占映像も到着！

番組の最後には、本邦初公開となるマスター陣からの独占映像が到着。

イム・ハンビョルは「本当に我が子のような番組だと言えます」、KANYは「もちろんこれはサバイバル番組です、でも夢に向かってひたむきに頑張る若い彼らのチャンスの場でもあります。彼らの成功や挑戦を見守ることができるんです」、ヒョリンは「アイドルという夢を持った参加者たちが同じ場所に集まって必死に夢を追い続けています。多くの参加者が成長する姿を見られるステキな番組です」、イ・ソクフンは「まだ番組を観られていない方は生きる原動力を得られるのでぜひご覧ください」、KINKYは「参加者たちを見ているとステージへの情熱や自分が好きなことをする人は輝いているんだなと毎回思います」、JUSTHISは「ひとつのジャンルや業界とは関係なくひとりの人間としての姿が見られると思います」、ベグ・グヨンは「どこからこんなに素晴らしい練習生が出てくるのか毎回びっくりです。最後まで何が起こるかわからないので、絶対最後まで観てください！」とコメントを寄せた。

特別番組『いよいよクライマックス！BOYS II PLANETのこれまでの軌跡【番組独占マスター陣からのコメントも入手！】』は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。最新の『BOYS II PLANET』第8話は、ABEMAにて字幕付き&通訳付きで無料見逃し配信中だ。

■【画像】練習生たちと向き合うマスター陣

(C)CJ ENM. All Rights Reserved.

■関連リンク

「いよいよクライマックス！BOYS II PLANETのこれまでの軌跡【番組独占マスター陣からのコメントも入手！】」配信URL

https://abema.tv/video/episode/504-70_s1_p95

第8話 字幕版配信URL

https://abema.tv/video/episode/504-70_s1_p10

『BOYS II PLANET』番組トップページ

https://abema.tv/video/title/504-70