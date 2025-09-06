季節の変わり目は、気温や天気が安定せず着る服に迷いがち。その一方で、衣替えや服の入れ替えをする絶好のタイミングでもあります。片付けコンサルタントの下村志保美さんによると、この時期にクローゼットを見直しておくと、来年のスタートがぐっとラクになるそうです。今回は下村さんに「とりあえず入れておく」習慣をリセットする3つのステップを教えてもらいました。

1：「着た服」と「着なかった服」を分ける

まずは今シーズンの服を全部チェック。ハンガーや引き出しから出し、「よく着た服」と「ほとんど着なかった服」に分けます。着なかった理由はさまざまですが、多いのは「サイズが合わない」「色や形が似合わなくなった」「似たような服が多い」「お手入れが面倒」など。

迷ったときは、自分に「来年のシーズン初日に、これを迷わず着たいと思える？」と、問いかけてみてください。

この質問で「うーん」と迷う服は、出番が少ないまま再び眠らせてしまう可能性が大きいです。潔く手放す候補にしましょう。

2：くたびれた服はワンアクションで処分

お気に入りでも、毛玉・色あせ・型崩れしている服は要注意です。1枚でも“くたびれ感”のある服が混ざっていると、クローゼット全体の印象まで下がります。「部屋着にすれば…」と残すのも、2枚までがおすすめ。それ以上は処分しましょう。

ワンアクションで手放せるよう、クローゼット近くに処分用バッグや箱を置いておくと便利です。ため込む前にすぐ手放せる仕組みをつくりましょう。

3：来年のシーズンの「１軍服」を決める

整理した服のなかから、お気に入りの1〜2着を「来年のシーズンの主役」として選びます。それに合わせて必要なアイテムを残すと、服の量が自然と絞られます。

たとえば「このワンピースを主役に」と決めたら、合わせるカーディガンや靴も一緒に保管。

そうすると、来年また「なにを着よう…」と悩む時間が減り、朝の支度がスムーズになります。

掃除と収納グッズの見直しも！クローゼットの“仕組み”も整える

じつは、衣替えで棚やハンガーを空にする機会は、掃除のチャンスでもあります。花粉やホコリを取り、ハンガーの形や数も見直してみましょう。

使いにくい収納ケースや壊れた小物は思いきって処分し、服が選びやすい環境に整えてくださいね。

季節の変わり目はクローゼットを整えるチャンス！

季節の変わり目は、服を見直すだけでなくクローゼットの“仕組み”も整えるチャンスです。

・着る、着ないを分けて迷いをなくす

・くたびれた服はすぐ処分

・ 来年の１軍服を決めて保管

ポイントはこの3つ。たったこれだけでも、「なにを着よう？」の迷いが減り、毎朝の身支度がぐっと軽くなります。ぜひこのタイミングで、クローゼットをすっきりさせてみてくださいね。