【星のカービィ】ワープスターに乗ったカービィが可愛いコスメが登場！
ワープスターに乗ったカービィが可愛い『カービィとワープスター チーク＆シャイニーパウダー』の予約受け付けが開始された。
＞＞＞カービィとワープスター チーク＆シャイニーパウダーを写真でチェック！（写真5点）
『星のカービィ』は、任天堂が開発した1992年のゲームを起点とするシリーズ。なんでもすいこむ食いしんぼうで、敵の能力をコピーして変身する特技をもつカービィは、ピンクで丸いその容貌で世界中のファンを虜にしている。ゲームやグッズのほか、カフェ展開までされるなど、活躍の幅はとどまるところを知らない。
そんな『星のカービィ』に登場する「ワープスター」にカービィが乗った、コンパクト型のチーク＆ハイライトパウダーが登場。
カービィがワープスターに乗って移動する時の、夜明けの空と流れ星のきらめきをイメージしている。
ゴールドメッキ加工のワープスターの表面には、細かな星の装飾を施し、高級感のあるコンパクトに仕上がっている。
蓋を開けると、鏡やパウダーの周りにも星の模様が入っており、メイク時の気分も上がります。ちょこんと乗ったカービィの、かわいらしいポーズや表情にも注目だ。
パウダー部分には雲とカービィのデザインが施され、使うのがもったいないくらいかわいいチーク＆シャイニーパウダーになっている。カービィをイメージしたピンクのチークはふんわりとした血色感（メイクアップ効果による）を、夜明けのようなハイライトはほのかな色味とツヤ感をプラスしてくれる。
また、2色のパウダーには2種の美容成分（リンゴ酸ジイソステアリル・ヒアルロン酸〈保湿成分〉）が配合されている。
かわいらしいカービィのコスメで、さらに気分もあがるメイクを楽しんで。
（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
＞＞＞カービィとワープスター チーク＆シャイニーパウダーを写真でチェック！（写真5点）
『星のカービィ』は、任天堂が開発した1992年のゲームを起点とするシリーズ。なんでもすいこむ食いしんぼうで、敵の能力をコピーして変身する特技をもつカービィは、ピンクで丸いその容貌で世界中のファンを虜にしている。ゲームやグッズのほか、カフェ展開までされるなど、活躍の幅はとどまるところを知らない。
カービィがワープスターに乗って移動する時の、夜明けの空と流れ星のきらめきをイメージしている。
ゴールドメッキ加工のワープスターの表面には、細かな星の装飾を施し、高級感のあるコンパクトに仕上がっている。
蓋を開けると、鏡やパウダーの周りにも星の模様が入っており、メイク時の気分も上がります。ちょこんと乗ったカービィの、かわいらしいポーズや表情にも注目だ。
パウダー部分には雲とカービィのデザインが施され、使うのがもったいないくらいかわいいチーク＆シャイニーパウダーになっている。カービィをイメージしたピンクのチークはふんわりとした血色感（メイクアップ効果による）を、夜明けのようなハイライトはほのかな色味とツヤ感をプラスしてくれる。
また、2色のパウダーには2種の美容成分（リンゴ酸ジイソステアリル・ヒアルロン酸〈保湿成分〉）が配合されている。
かわいらしいカービィのコスメで、さらに気分もあがるメイクを楽しんで。
（C） Nintendo / HAL Laboratory, Inc.