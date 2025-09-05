【たべっ子どうぶつ】誕生47年初絵本『らいおんくんのビスケット』／イラストメイキング動画特別公開！
たべっ子どうぶつ誕生から47年目にして、初の絵本『らいおんくんのビスケット』がついに登場する。絵本イラストのメイキング動画も特別公開で目が離せない！
☆絵本の表紙や中面サンプルをチェック！（写真9点）＞＞＞
幅広い世代に愛され続けるお菓子 ”たべっ子どうぶつ” 初の完全描き下ろし、オリジナルストーリーの絵本がやってきた。どうぶつたちが暮らす街を舞台に、おなじみのビスケットの誕生秘話が明かされる！？
2025年9月4日（木）にリリースされる、たべっ子どうぶつえほん『らいおんくんのビスケット』。
本書は1978年の発売以来、愛され続けるたべっ子どうぶつたちが、和気あいあいとした世界観のかわいい絵本。今年5月に公開された映画とは異なる設定・舞台で描かれる、まったく新しいオリジナルのストーリーとなっている。
作は絵本作家として絵本から児童向け読み物まで多数出版し活躍する ”はせがわさとみ” 。
絵はSNS総フォロワー15万人超えの大人気イラストレーター ”ア・メリカ” 。
かわいらしい世界観で子どもが楽しめるのはもちろん、大人も心が癒されることまちがいなしの ”おいしい絵本” をお楽しみいただける。
＜絵本『らいおんくんのビスケット』あらすじ＞
お菓子が大好きなたべっ子どうぶつたちが暮らす街には、もうすぐ ”おかしフェスティバル” がやってきます。らいおんくんは、 ”世界にひとつ” のお菓子を作るんだと大はりきり。さっそくみんなでお菓子作りを始めますが、ぞうくんは大きなお菓子、うさぎちゃんはふわふわのお菓子……みんなの作りたいものが、まとまらないままどんどんお菓子作りが進んでいきます。果たして ”世界にひとつ” のお菓子は無事に完成できるのか！？
今回、絵本制作の裏側がお披露目に！ イラストメイキング動画が到着した。
ア・メリカのイラスト制作過程がわかるメイキング動画は、X（旧Twitter）にて特別公開されている。絵本らしいかわいい仕上がりを目指して試行錯誤を重ね、パッケージとは異なる絵柄に挑戦している模様をご覧いただける。
また、『らいおんくんのビスケット』は、発売と同時にU-NEXTの「キッズ読み放題」でも配信。
なお、同日にU-NEXTより刊行される、児童書『うたってたのしい たべっ子どうぶつ はじめてのえいご』とGakkenから5月に発売された、脚本家・池田テツヒロ氏による公式ノベライズ『たべっ子どうぶつ THE STORY』もあわせて、9月4日よりU-NEXT内でお楽しみいただける。
さらに、学研の絵本Instagram公式アカウントと、U-NEXT KidsのInstagram公式アカウントでは、9月4日の発売日より、『らいおんくんのビスケット』『うたってたのしい たべっ子どうぶつ はじめてのえいご』が当たるプレゼントキャンペーンが実施されている。たべっ子どうぶつファン必見の機会をお見逃しなく！
