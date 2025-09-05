【ファミマ×スヌーピー】好物をモチーフにしたドーナツなど特別コレクション展開！
ファミリーマートにて、コミック誕生75 周年を迎える『PEANUTS』とコラボレーションしたファミリーマート×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」が、2025年9月9日（火）から、全国のファミリーマート約1万6300店舗にて実施される。
＞＞＞オリジナル商品や限定グッズをチェック！（写真24点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
このたび、ファミリーマート×スヌーピー「ファミマの特別コレクション」と題して、スヌーピーをはじめとする、世界中で愛されている『PEANUTS』のキャラクターとのコラボレーション企画が実施される。
ピーナッツの作者が50年間にわたり描いた色々な年代のスヌーピーのイラストを使用したオリジナル商品の発売や、対象商品の購入で1950年代から最後のコミックが描き上げられた2000年までのスヌーピーや仲間たちの様々な表情が楽しめるファミマ限定オリジナルグッズがもらえる企画が実施される。
また期間中、オリジナル商品などを購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募すると、75周年にちなんだ賞品などが抽選で合計240名に当たるキャンペーンも同時に開催される。
さらに、オリジナルグッズや、ファミリーマート限定デザインのシールを店内マルチコピー機でプリントできる「ファミマプリント」も発売される。
おいしく楽しめる「特別コレクション」を楽しんじゃおう。
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC
＞＞＞オリジナル商品や限定グッズをチェック！（写真24点）
『PEANUTS』はチャールズ・M・シュルツによる新聞連載コミック。主人公の少年チャーリー・ブラウンと、その飼い犬であるビーグル犬のスヌーピーを中心に、彼らの友人や周囲を取り巻く個性豊かで様々なキャラクターが描かれた作品だ。その個性的なキャラクターと哲学的な内容は、現在に至るまで世界中で愛され続けている。
ピーナッツの作者が50年間にわたり描いた色々な年代のスヌーピーのイラストを使用したオリジナル商品の発売や、対象商品の購入で1950年代から最後のコミックが描き上げられた2000年までのスヌーピーや仲間たちの様々な表情が楽しめるファミマ限定オリジナルグッズがもらえる企画が実施される。
また期間中、オリジナル商品などを購入してファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためて応募すると、75周年にちなんだ賞品などが抽選で合計240名に当たるキャンペーンも同時に開催される。
さらに、オリジナルグッズや、ファミリーマート限定デザインのシールを店内マルチコピー機でプリントできる「ファミマプリント」も発売される。
おいしく楽しめる「特別コレクション」を楽しんじゃおう。
（C） 2025 Peanuts Worldwide LLC