ミスタードーナツは9月10日から、有楽製菓の人気菓子「ブラックサンダー」とコラボした商品「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」を期間限定で発売すると発表しました。昨年に続くコラボに、ファンの間では「最強やん」「チョコ好きにはたまらん」などの反応が相次いでいます。



【写真】人気ドーナツ「チョコレート」には→ザクザクトッピングが！

人気ドーナツ「チョコファッション」や「ポン・デ・リング」をハロウィーン仕様にした全4種。トッピングにザクザクココアクッキーを使用した「ブラックサンダーチョコレート」や、ストロベリーチョコでイナズマを表現した「ブラックサンダーチョコファッション」など。「ポン・デ・チョコデビル」にトッピングされた目のデザインは、全11種あります。



商品名と価格は次のとおり。



ブラックサンダーチョコレート（テイクアウト237円、イートイン242円）、ブラックサンダー&エンゼル（テイクアウト237円、イートイン242円）、ブラックサンダーチョコファッション（テイクアウト237円、イートイン242円）、ポン・デ・チョコデビル（テイクアウト205円、イートイン209円）。価格は全て税込み。



販売はミスタードーナツ全店（一部ショップ除く）、10月31日まで。



人気商品のコラボに、SNS上には「優勝コラボだ」「絶対おいしいやつやん」「甘党だから全部食べたい」など、発売日を心待ちにする人たちの熱いコメントが並んでいます。