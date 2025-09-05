4日は体調不良で登板回避…ロバーツ監督が明言

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間5日・ピッツバーグ）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は大谷翔平投手の次回登板を8日（日本時間9日）の本拠地・ロッキーズ戦と明言した。大谷は4日（同5日）の敵地・パイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場するが、まだ風邪は完治していないという。

大谷は当初3日（同4日）の敵地・パイレーツ戦で登板する予定だったが。体調不良で急遽登板回避。ロバーツ監督は「咳があった。重い咳。ショウヘイは（昨日から）体調不良だ。副鼻腔もあるかもしれない」と説明していた。

8月27日（同28日）の本拠地・レッズとの前回登板では5回1失点で復帰後初勝利を挙げた。そこから中12日空けての登板となる。5日（同6日）からは敵地・オリオールズ3連戦。7日（同8日）に菅野智之投手と投げ合いの可能性も浮上していたが、お預けとなった。

指揮官は「身体のことがあるから、もう少し時間を与えたかったからだ。DHをやりながらなので、まだ風邪や疲労感と戦っている状況」と現状を明かした。「どうすれば、5イニングを投げられる可能性が最大になるか考えた」と説明した。（Full-Count編集部）