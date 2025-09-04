¡Ú¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥«¥¹¡Û15thµÇ°¡ÖMaison de FLEUR¡×¥³¥é¥Ü¡ù¥ê¥Ü¥ó²Ä°¦¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥«¥¹15¼þÇ¯µÇ°¡ª¡¡¡ÖMaison de FLEUR¡×¤È¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Ý¡×¤È¡Ö¥¹¥Ô¥«¡×¤ò¥ê¥Ü¥ó¤Ç·ë¤Ö¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ù²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ê¥Ü¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿15ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMaison de FLEUR¡×¤è¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Ï¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Ý¡×¤È¡¢³¹³Ñ¤äÉô²°¤ÎÊÒ¶ù¤ËËº¤ì¤é¤ì¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¤¬¡¢Ìë¤Ë¤³¤Ã¤½¤êÈ´¤±½Ð¤·¤Æ·ëÀ®¤·¤¿ÈëÌ©¤Î¥µ¡¼¥«¥¹ÃÄ¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÄÄ¹¤Î¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Ý¡×¤È¤½¤ÎÁÐ»Ò¤Î ¡É¤«¤¿¤ï¤ì¡É ¡Ö¥¹¥Ô¥«¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¢¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¥ê¥Ü¥ó¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖMaison de FLEUR¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤È»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢Á´6·¿¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤ò¥ê¥Ü¥ó¤Ç·ë¤ÖÆÃÊÌ¤Ê¥¢¡¼¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥°¤Ï2·¿¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥À¥Ö¥ë¥ê¥Ü¥ó¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÇó¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¥¢¡¼¥È¤ò»Ü¤·¡¢¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥È¤ò»É½«¤Ç¤¢¤·¤é¤Ã¤¿2Way¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¡£¤É¤Á¤é¤â¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Ý¡×¤È¡Ö¥¹¥Ô¥«¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢ÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤È¤·¤Æ¤ªÂ·¤¤¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¥Ã¥Ý¤È¥¹¥Ô¥«¤Î´é¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢ÇØÌÌ¤Ë±©¤Î»É½«¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤ÇºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê»É½«¤Ë¥µ¥Æ¥ó¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ä¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¡ÖMaison de FLEUR¡×Å¹ÊÞ¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
Æü¾ï¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÅº¤¨¤ë¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¡ÊC¡Ë2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
¡ù²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ê¥Ü¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿15ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMaison de FLEUR¡×¤è¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Ï¡¢¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Ý¡×¤È¡¢³¹³Ñ¤äÉô²°¤ÎÊÒ¶ù¤ËËº¤ì¤é¤ì¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¤¬¡¢Ìë¤Ë¤³¤Ã¤½¤êÈ´¤±½Ð¤·¤Æ·ëÀ®¤·¤¿ÈëÌ©¤Î¥µ¡¼¥«¥¹ÃÄ¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÄÄ¹¤Î¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Ý¡×¤È¤½¤ÎÁÐ»Ò¤Î ¡É¤«¤¿¤ï¤ì¡É ¡Ö¥¹¥Ô¥«¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¢¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¥ê¥Ü¥ó¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡ÖMaison de FLEUR¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ø¤È»ÅÎ©¤Æ¤¿¡¢Á´6·¿¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¡¼¥È¤ò»É½«¤Ç¤¢¤·¤é¤Ã¤¿2Way¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò¥ì¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¡£¤É¤Á¤é¤â¡Ö¥·¥ã¥Ã¥Ý¡×¤È¡Ö¥¹¥Ô¥«¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢ÁÐ»Ò¥³¡¼¥Ç¤È¤·¤Æ¤ªÂ·¤¤¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ã¥Ã¥Ý¤È¥¹¥Ô¥«¤Î´é¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Á¤Ï¡¢ÇØÌÌ¤Ë±©¤Î»É½«¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤ÇºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê»É½«¤Ë¥µ¥Æ¥ó¥ê¥Ü¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¿¥ª¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ä¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¤ª¤á¤«¤·¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¼è¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËËÜ¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¡ÖMaison de FLEUR¡×Å¹ÊÞ¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¢¡¼¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
Æü¾ï¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÅº¤¨¤ë¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¡ÊC¡Ë2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.