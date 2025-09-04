¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Û¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥À¡¼¥¯¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡ù¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥àÌÜÇò²¡¤·
¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¤«¤é¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤Î°Ìò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡ª¡¡¥À¡¼¥¯¤Ç¥¯¡¼¥ë¡¢¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
ÄÌÈÎ»ö¶È¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖDisney Fantasy Shop¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼DFS¡Ë¤Ë¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¡Ê°Ê²¼¥ô¥£¥é¥ó¥º¡Ë¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º·×10ÅÀ¤¬2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¤È¤Ï¡¢¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤Î¡Ö¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡×¡¢¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡Ù¤Î¡Ö¥¢¡¼¥¹¥é¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°Ìò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÁí¾Î¡£¶¯¤¤¸ÄÀ¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»þ´ü¤Ë¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢ºòÇ¯Æ±»þ´ü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¹¥«¡¼¡×¤Î¾¦ÉÊ¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÅ¸³«¤¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡ª
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤âÆü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥í¥´¤ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤â¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤á¡¢Æ´¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¤ä¼ê²¼Ã£¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢¥Ù¥í¥¢Ä´¤Î¥À¡¼¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¼×¸÷¡¦¼×Ç®¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¡¢¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î»É½«¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¤Î¥í¥´¤ä¥¢¥¤¥³¥ó»É½«¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥³¡¼¥È¡×¡¢¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¡ßÁíÊÁ¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¥·¥ã¥Ä¡×¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Þ¥ì¥Õ¥£¥»¥ó¥È¡×¤ä¡Ö¥¢¡¼¥¹¥é¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¡¢¡Ö¥Ï¥Ç¥¹¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¡Ö¥¹¥«¡¼¡×¤Î¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥·¥ê¥¨¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡Ø¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡¼¡¦¥Ó¥Õ¥©¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Ù¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥é¡¼¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¡Ö¥¼¥í¡×¤¬¸÷¤ëÃß¸÷¥×¥ê¥ó¥È¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¡¢ÀèÃå½ç¤Ç1000Ì¾ÍÍ¤ËÂÐ¾Ý¤Î¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¥°¥Ã¥º¤ò 1²ó¤Ç4990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤´ÃíÊ¸¤ÎÊý¤Ë¡¢9¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¡Ö¥ô¥£¥é¥ó¥º¡×¤¿¤Á¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
