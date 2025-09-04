µ¤²¹¤¬¹â¤¤º£¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÌý±ø¤ì·âÂàË¡5Áª¡£Ä´Íý¸å¤Î¡È¤Ò¤È¤Õ¤¡É¤â¸ú²ÌÈ´·²
½ë¤µ¤¬»Ä¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¥¥Ã¥Á¥óÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤È¤¯¤Ë¥¬¥ó¥³¤ÊÌý±ø¤ì¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤º£¤Î»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÁÝ½üË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥×¥í¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Î±ø¤ì¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÍî¤È¤·Êý¤ò¡¢²È»öÂå¹Ô¥Ù¥¢¡¼¥ºÉû¼ÒÄ¹¤ÇÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·Êý¸¦µæ²È¤Î¹â¶¶¤æ¤¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÌý±ø¤ì¤¬´ÊÃ±¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÌý±ø¤ì¤Ï¡¢Ä´ÍýÃæ¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿Ìý¤¬¡¢¶õµ¤Ãæ¤Î¥Û¥³¥ê¤ä¿å¾øµ¤¤Èº®¤¶¤ê¡¢»À²½¤·¤Æ¸Ç¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÍî¤Á¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Á¡¢¥³¥ó¥í¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÇ®¤Ç¡È¾Æ¤¤Ä¤¯¡É¤È¡¢¿å¤äÃæÀÀöºÞ¤Ç¤ÏÍî¤È¤»¤Ê¤¤¥¬¥ó¥³¤Ê±ø¤ì¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Õ¤¯¤Ê¤é¸Ç¤Þ¤ëÁ°¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡£Ä´Íý¸å¤ÎÍ¾Ç®¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥µ¥Ã¤È¤Ò¤È¤Õ¤¤¹¤ëÍ½ËÉ½¬´·¤Ç¡¢Ìý¤¬¸Ç¤Þ¤ëÁ°¤Ë¼è¤ê½ü¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ê¡È¤Ä¤¤¤ÇÁÝ½ü¡É¤Ç¥¬¥ó¥³±ø¤ì¤òËÉ¤®¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ü¥¥Ã¥Á¥óÁÝ½ü¤Ïµ¤²¹¤¬¹â¤¤²Æ¤Î¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬Àµ²ò
¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÌý±ø¤ì¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë²Æ¾ì¤Ê¤É¤Ï±ø¤ì¤¬¤æ¤ë¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¾¯¤·¤ä¤ï¤é¤«¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÀöºÞ¤ä¤ªÅò¤È¤â¤è¤¯º®¤¶¤ê¡¢±ø¤ì¤¬Éâ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ¾ì¤Ï¤ªÅò¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¿å²¹¤¬Èæ³ÓÅª¹â¤¤¤¿¤á¡¢Àö¾ôÎÏ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¼ê¤âÎä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌý±ø¤ì¤Ï²Æ¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£½ë¤¤»þ´ü¤³¤½¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¾ì½êÊÌ¡ª¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÌý±ø¤ì¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÍî¤È¤·Êý
¾ì½êÊÌ¤Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿Ìý±ø¤ì¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÍî¤È¤·Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü1¡§¥ì¥ó¥¸¥Õ¡¼¥É¡¦´¹µ¤Àð
Ä´Íý¤ÎÌý±ø¤ì¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤´¹µ¤Àð¤Ë¤Ï¡¢½ÅÁâ¥¹¥×¥ì¡¼¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
½ÅÁâ¤È¿å¤ò1¡§9¤Î³ä¹ç¤Çº®¤¼¤¿¤â¤Î¤ò¥¹¥×¥ì¡¼¥Ü¥È¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¥¹¥×¥ì¡¼¤·¡¢±ø¤ì¤òÉâ¤«¤»¤Æ¤Õ¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥Ä¤ò³°¤»¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Âç¤¤á¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ë40¡Á50¡î¤Î¤ªÅò¤È½ÅÁâ¤ò9¡§1¤Î³ä¹ç¤ÇÆþ¤ì¤¿½ÅÁâ¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ä¤±¤ª¤Àö¤¤¤ò¡£
´¹µ¤Àð¤Î¤ªÁÝ½ü¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÅÅ¸»¤ò³°¤·¡¢¥´¥à¼êÂÞ¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÊ¬²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÈò¤±¤ë¤Ù¤¡£ÁÝ½ü¤Î¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎÀ¶ÁÝ¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü2¡§¥¬¥¹¥³¥ó¥í
¥¬¥¹¥³¥ó¥í¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¡È¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³ÁÝ½ü¡É¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ä´Íý¸å¡¢¤Þ¤À²¹¤â¤ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥µ¥Ã¤È¤Õ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Ìý¤¬¸Ç¤Þ¤ëÁ°¤ËÍî¤È¤»¤Þ¤¹¡£
¸ÞÆÁ¤ä¥Ð¡¼¥Ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¤º¤·¤Æ½ÅÁâ¥×¡¼¥ë¤Ç30Ê¬¤Ä¤±¤ª¤¤ò¡£±ø¤ì¤¬¤æ¤ë¤ó¤À¤éÃæÀÀöºÞ¤È¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ÇÀö¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾Ç¤²¤¬¤·¤Ä¤³¤¤¤È¤¤Ï¡¢½ÅÁâ¤È±ÕÂÎÀÐ¤±¤ó¤ò6¡§4¤Çº®¤¼¤¿¡È½ÅÁâ¥Ú¡¼¥¹¥È¡É¤òÅÉ¤Ã¤Æ¾¯¤·¤ª¤¡¢»È¤¤¸Å¤·¤¿»õ¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥·¤Ç¤³¤¹¤ì¤Ð¥¹¥Ã¥¥ê¡£
¶â¥À¥ï¥·¤Ï½ý¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇNG¡£¼êÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ë³Ê»Ò¾õ¤ÎÀÚ¤ê¤³¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¡È¥Þ¥ó¥´¡¼¥«¥Ã¥È¥¹¥Ý¥ó¥¸¡É¤ò»È¤¦¤È¡¢¸ÞÆÁ¤Î¶Ê¤¬¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤ä¹Â¤Ë¤â¥Ô¥¿¥Ã¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤ÆÀö¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡ü3¡§µû¾Æ¤¥°¥ê¥ë
¾Ç¤²¤äÌý±ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥°¥ê¥ë¤ÎÌÖ¤Ï¡¢½ÅÁâ¥×¡¼¥ë¤Ë¤Ò¤¿¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤Î¤æ¤ë¤ß¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é30Ê¬¤òÌÜ°Â¤Ë¤Ä¤±¤ª¤¤·¡¢ÃæÀÀöºÞ¤ò¤Ä¤±¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤³¤¹¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ë¿å¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¤Î®¤»¤Ð¤Ë¤ª¤¤¤â±ø¤ì¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡£¥¬¥ó¥³¤Ê¾Ç¤²¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÅÁâ¤È¥Ï¥ó¥É¥½¡¼¥×¤ò6¡§4¤Çº®¤¼¤¿½ÅÁâ¥Ú¡¼¥¹¥È¤òÅÉ¤ê¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤Æ¤«¤é¡¢»È¤¤¸Å¤·¤Î»õ¥Ö¥é¥·¤Ê¤É¤Ç¤³¤¹¤êÀö¤¤¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡ü4¡§¥·¥ó¥¯
¥·¥ó¥¯¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤ËÁ¡ºÙ¤Ç¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¥¯¥ë¥¯¥ë¤È±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤³¤¹¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢É½ÌÌ¤ËºÙ¤«¤¤½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¿å¥¢¥«¤ä±ø¤ì¤Î²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤¬¤¯¤È¤¤Ï¡È¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó¡É¤È¤¤¤¦¸¦Ëá¤Î¶Ú¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢°ìÄêÊý¸þ¤Ë¤ß¤¬¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÌÌ¤ÈÃæÀÀöºÞ¤ò»È¤¤¡¢Ã¼¤«¤éÃ¼¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¤ß¤¬¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼Ø¸ý¤Þ¤ï¤ê¤Î¿å¥¢¥«¤Ï¥¯¥¨¥ó»À¤ò¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¤Ç15Ê¬¤òÌÜ°Â¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤éÀö¤¤¾å¤²¤ë¤È¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤Ë¿å¤Ö¤¤È´¥¤Ö¤¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤Îµ±¤¤¬Ä¹¤â¤Á¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¡ü5¡§ÇÓ¿å¸ý
ÇÓ¿å¸ý¤Ï¡¢¿©¤ÙÊª¤Î¥«¥¹¤äÌý±ø¤ì¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±ø¤ì¤¬ÉÕÃå¤·¡¢¤Ì¤á¤ê¤ä¥«¥Ó¡¢°½¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
ÇÓ¿å¸ý¤Î¥´¥ß¤ò·Ú¤¯¼è¤ê½ü¤¡¢Ë¢¥¿¥¤¥×¤Î±öÁÇ·ÏÉºÇòºÞ¤òÁ´ÂÎ¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¥Ý¥êÂÞ¤ØÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¿å¤ò¾¯¤·²Ã¤¨¤Æ¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤È20ÉÃ¤Û¤É¿¶¤ë¡ÈÇÓ¿å¸ý¥·¥§¥¤¥¯¡É¤Ç¡¢Ë¢¤òÁ´ÂÎ¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£15Ê¬¤Û¤É¤Ä¤±¤ª¤¤·¤Æ¤«¤é¿å¤ÇÎ®¤»¤Ð¡¢ÌÖ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ä¤Þ¤Ã¤¿±ø¤ì¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍî¤Á¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
Íî¤È¤·¤¿¤¤±ø¤ìÊÌ¡ªÀöºÞÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä
ÀöºÞÁª¤Ó¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤¤¤«¡×¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä¡£
¡üÌý±ø¤ì¤ä¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ê¤É¤Î¡Ö»ÀÀ¡×¤Î±ø¤ì
½ÅÁâ¤Ê¤É¤Î¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ÎÀöºÞ¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£±ø¤ì¤òÃæÏÂ¤·¤ÆÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¾Ç¤²¤Ä¤¤ä¤·¤Ä¤³¤¤±ø¤ì
¥¢¥ë¥«¥êÅÙ¤Î¹â¤¤ÀöºÞ¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡ü¿å¥¢¥«¤äÇò¤¤¤¯¤â¤ê¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¢¥ë¥«¥êÀ¡×¤Î±ø¤ì
¥¯¥¨¥ó»À¤Ê¤É¤Î»ÀÀÀöºÞ¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¶¯¤¤ÀöºÞ¤ÏÍî¤Á¤ëÎÏ¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇºà¤ò½ý¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¼ê¹Ó¤ìËÉ»ß¤Î¤¿¤á¥´¥à¼êÂÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤ÏÃæÀÀöºÞ¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢±ø¤ì¤ä¾ì½ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
½ÅÁâ¤È¥¯¥¨¥ó»À¤Î»È¤¤Ê¬¤±Êý
¥¥Ã¥Á¥óÁÝ½ü¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë½ÅÁâ¤È¥¯¥¨¥ó»À¡£¤³¤ì¤é¤ÏÀ¼Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç±ø¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
¡ü½ÅÁâ
¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¡£Ìý±ø¤ì¤ä¾Ç¤²¤Ä¤¡¢¤Ì¤á¤êÍî¤È¤·¤Ë¶¯¤¯¡¢¸¦ËáÎÏ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤³¤Ó¤ê¤Ä¤ÁÝ½ü¤Ë¤âÊØÍø¡£
¡ü¥¯¥¨¥ó»À
»ÀÀ¡£¿å¥¢¥«¤ä¥«¥ë¥±ø¤ì¡¢ÀÐ¤±¤ó¥«¥¹¤Ê¤É¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î±ø¤ì¤Ë¸ú²ÌÅª¡£
½ÅÁâ¤È¥¯¥¨¥ó»À¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë»È¤¦¤ÈÈ¯Ë¢¤·¤Æ±ø¤ì¤òÉâ¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜ¤Ï¡ÖÌý¤ä¤Ì¤á¤ê¤Ï½ÅÁâ¡×¡Ö¿å¥¢¥«¤Ï¥¯¥¨¥ó»À¡×¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÌÂ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤À¤Þ¤Àµ¤²¹¤¬¹â¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÌý±ø¤ì¤ò¥¹¥Ã¥¥êÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£