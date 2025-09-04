【新アニメ】シリーズ累計500万部の人気絵本『ねずみくんのチョッキ』アニメ化決定！
ポプラ社より1974年に刊行され世界中で愛されてきた「ねずみくんの絵本」シリーズ。誕生50周年を迎え、初のTVアニメ化が決定した。
2024年に誕生50周年を迎えた「ねずみくんの絵本」シリーズ。
2024年に誕生50周年を迎えた「ねずみくんの絵本」シリーズ。
主人公は、赤いチョッキがトレードマークのねずみくん。
体は小さくても心は優しいねずみくんが、いろいろな動物の仲間たちとくり広げるユーモラスで心温まる物語は、1974年の第一作『ねずみくんのチョッキ』刊行以来、親子3世代にわたって多くの人々を魅了してきた。
51年目となる今年までに、のべ43作が刊行され、累計発行部数は500万部を超えるロングセラーシリーズとして、世界中で愛されている本作が、ついにアニメーションとなって動き出す。
詳細は随時お知らせされていくとのことなので、続報を待とう！
ねずみくんとその仲間たちが織り成す、ほのぼのとしたユーモアと温かさが溢れるTVアニメをお楽しみに。
（C）なかえよしを・上野紀子／ポプラ社
