『地獄先生ぬ〜べ〜』第十一話 玉藻VSぬ〜べ〜再び！ 若狐・石蕗丸は小市眞琴
2025年7月2日よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation W” 枠にて放送開始の『地獄先生ぬ〜べ〜』。第十一話のあらすじと場面写真が公開された。作中に登場する傘の妖怪は、広橋涼が演じる。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載された『地獄先生ぬ〜べ〜』。シリーズ累計発行部数2900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミックが新アニメ化決定。鬼の手を持つ霊能力教師・鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）こと ”ぬ〜べ〜” が、妖怪や悪霊の脅威から生徒を命がけで守る学園ヒーローアクション作品だ。
9月10日（水）放送の第十一話のあらすじと場面写真が公開された。
＜第十一話「鬼の手 VS.火輪尾の術」あらすじ＞
玉藻が再び童守町に姿を現す。かつて敵対したぬ〜べ〜の前に現れた彼は、どこか余裕のある態度で「しばし休戦」と告げる。しかし、その言葉の裏には別の目的が隠されていた。
そんな中、町では霊的磁場の乱れとともに巨大な霊獣・霊霧魚が出現。何度切り裂いても再生を繰り返す霊霧魚に為すすべがないぬ〜べ〜たちは……。
＞＞＞第十一話の場面写真をすべてチェック！（写真7点）
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
