大バズりのアレに新色♡【CLIO】「リップチーク」“恋するピンク”の実力をレポ！

大人気の【CLIO（クリオ）】「エッセンシャル リップチーク タップ」から、インフルエンサー・孫亜妃（そん あみ）さんと共同開発した新色が誕生。恋に落ちた瞬間のような、ピュアな頬をイメージしたローズピンクは、可愛らしさと大人っぽさを兼ね備え、ひと塗りで多幸感満載の華やかフェイスに。リップにもチークにもマルチに使えて、幅広い世代に“似合う”を届けてくれる注目の新色。ひと足先にレポートしていきます。

大人気リップチークに、インフルエンサーコラボの特別な新色が誕生

【CLIO】「エッセンシャル リップチーク タップ」100 シュガーリボン \1,980（税込）

CLIOの人気アイテム「エッセンシャル リップチーク タップ」と言えば、ケースを咥えながら色味を紹介するSNS投稿が大きなトレンドに。「咥えるチーク」として、人気インフルエンサーたちの投稿を目にしたことがある人もいるのでは。実はそのトレンドを作ったのが、フォロワー60万人を誇るインフルエンサー・孫亜妃（そん あみ）さんの投稿だったんです。その縁から今回のコラボが実現！

恋に落ちたようなローズピンクの頬を表現する「100 シュガーリボン」が新色として仲間入り。孫亜妃さんと共同開発された特別カラーです。発売はQoo10で8月31日（メガ割）、楽天で9月13日を予定しています。

インフルエンサーの孫亜妃さん

ピュアなときめきをひと塗りで──多幸感があふれ出す、ふわ透けピンク

実際に肌にのせてみると、ふんわりとにじむように色づくローズピンク。胸が「きゅん」とするような、多幸感あふれるカラーで、気持ちまで上向きにしてくれそうです。ちゅるんとしたツヤがありながら、ベタつきは感じさせず、上品で清潔感のある仕上がりに。インフルエンサー・孫亜妃さんのイメージに重なる“キュート寄り”のピンクかと思いきや、大人の女性にも似合う絶妙な甘さで、オフィスからデートまでシーンを問わず活躍。ありそうでなかった“うさぎピンク”は、ピュアさと大人っぽさの両方を兼ね備えた万能カラー。これは人気の予感しかありません。

透明感と甘さを宿す、シリーズを代表する最愛ピンク

「エッセンシャル リップチーク タップ」シリーズの魅力は、指の温度でとろけるようになじむバーム質感。クリアな発色で濃淡の調整がしやすく、リップにもチークにもムラなくのせられます。そして、SNSでバズのきっかけとなった投稿で、孫亜妃さんが紹介していたのが「02 バニーブラッシュ」。シリーズの中でも断トツ人気のベストカラーです。実際に塗ってみると、100の“ピュア寄り”なナチュラルピンクに比べ、02はキャンディを思わせるような少し濃さのあるベビーピンク。血色感をしっかり引き上げて、上気したような頬に。透明感のある仕上がりで、可憐さやヘルシーさを演出したいときにぴったりです。どちらのピンクも甲乙つけ難い可愛さですが、その日の気分やファッションに合わせて選び分けるのも楽しそう！

日常も旬顔も。全カラーで叶える私らしい血色感

新色100を加えると、「エッセンシャル リップチーク タップ」は全9色に。豊富なカラーから、なりたい自分やシーンによって選ぶのも醍醐味。どのカラーを選んでも、パッと“今の顔”になれる頼もしいアイテムです。定番人気の「01 ピーチフラッシュ」はデイリー使いにぴったりで、ナチュラルに血色感をプラス。秋のトレンドである大胆リップを楽しみたいなら、深みのある「04 フロムベリー」などもおすすめです。つけ心地は軽やかで、ちゅるんとしたツヤ感が長続き。密着感はあるのに厚めに重ねるとグロスのようなツヤめきも叶い、ありそうでないこの“ちょうどよさ”に人気の理由を実感しました。

ラインナップに新色が加わり、選ぶ楽しさもますます豊かに。どんな時にもときめきをくれそうな「シュガーリボン」も、その愛らしさにきっと夢中になるはずです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F