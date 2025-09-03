ドラフト3位で入団した18歳

高卒1年目で早くも楽しみな逸材が頭角を現してきた。中日の森駿太内野手が2日、2軍本拠地で行われたウエスタン・リーグの広島戦で豪快アーチをかっ飛ばし、ファンからは期待の声が高まっている。

同試合に「3番・DH」で先発出場すると、3回1死走者なしの場面で、広島先発の日高の速球を完璧に捉えた。高々と舞い上がった打球は右中間スタンドへ飛び込む5号ソロとなった。

桐光学園高から昨年のドラフト3位で入団した新人。188センチ、93キロの堂々たる体格を誇り、高卒1年目ながら早くも62試合で5本塁打。長年に渡り貧打に苦しむチームにとって、将来の中軸候補として希望を感じさせる活躍を見せている。

この動画を「DAZN」公式X（旧ツイッター）が公開。「右中間の1番深い所に運んだ。良いものを見せていただきました」「1軍で見たいぜ」「細いのにめちゃめちゃ飛ばすのガチの天才よ。太くしたらもう佐藤輝明よ」「超絶楽しみな高卒ルーキー」「未来の中軸やん。1年目でHR5本」「最高すぎる」「竜の未来最高です」「えぐない？ 未来明るすぎない？」「将来化け物になる予感しかない」などの声が相次いだ。（Full-Count編集部）