ゴディバ ジャパンは、ハロウィン限定「ゴディバ ブラックキャット コレクション」を、9月10日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップで期間限定販売する。

今年のハロウィン コレクション「ゴディバ ブラックキャット コレクション」を発売する。今年は、画家・田中健太郎氏描き下ろしの黒ネコでパッケージを展開する。



「ゴディバ ブラックキャット コレクション Gキューブ アソートメント 9粒入 ポーチ付き」

「ゴディバ ブラックキャット コレクション Gキューブ アソートメント 9粒入 ポーチ付き」は、ゴディバのチョコレートの美味しさをシンプルに味わえるGキューブ チョコレートのミルク、ダーク、ホワイトプラリネ、ミルク ブロンドソルテッド キャラメルの4種類を、黒ネコを描いたポーチに詰め合わせた。コンパクトながらしっかりとした容量の、キュートな黒ネコポーチとGキューブ チョコレートとのセットは、ハロウィンシーズンのギフト、ネコ好きな人への贈り物、そして自分へのごほうびに求めてほしいという。



「ゴディバ ブラックキャット コレクション Gクリスピーショコラ アソートメント 3粒入」

「ゴディバ ブラックキャット コレクション Gクリスピーショコラ アソートメント 3粒入」は、ワッフルのサクサクした食感が楽しいひと口タイプのチョコレート、Gクリスピーショコラの、ミルク、ダークの2種類を、リボンでおめかしした黒ネコのパッケージに詰め合わせた。トリックオアトリートのお菓子やネコ好きな人へのプチギフトにぴったりとなっている。



「ゴディバ ブラックキャット コレクション Gキューブ アソートメント 5粒入」

「ゴディバ ブラックキャット コレクション Gキューブ アソートメント 5粒入」は、ゴディバのチョコレートの美味しさをシンプルに味わえるGキューブ チョコレートのミルク、ダークの2種類を、黒ネコを描いた缶に詰め合わせた。チョコレートを食べたあともそばにおいておきたい黒ネコ缶は、ハロウィンのギフトにはもちろん、自分用にも大敵だとか。



「ゴディバ ブラックキャット コレクション Gクリスピーショコラ アソートメント 3粒入＋クロミぬいぐるみチャーム オンラインショップ限定」

「ゴディバ ブラックキャット コレクション Gクリスピーショコラ アソートメント 3粒入＋クロミぬいぐるみチャーム オンラインショップ限定」は、今年は、2025年に20周年をむかえたサンリオのクロミが黒ネコに扮したぬいぐるみで登場。オリジナルデザインのチェーン付きクロミとGクリスピーショコラの、ゴディバ オンラインショップ限定セットになっている。クロミの黒ネコフードは外しても使える。ハロウィンのプチギフトにぴったりなアソートと、外出のお供にしたいかわいい、限定のクロミをぜひこの機会に手に入れてほしいという。



「ゴディバ ブラックキャット コレクション パンプキン ラングドシャクッキー 4枚入」

「ゴディバ ブラックキャット コレクション パンプキン ラングドシャクッキー 4枚入」は、まろやかな甘みのパンプキンパウダーをホワイトチョコレートに練り込み、ラングドシャ生地でサンドしたパンプキン ラングドシャクッキー。黒ネコを大きくあしらったパッケージとなっている。



「ゴディバ ブラックキャット コレクション ハロウィンパーティセット」

「ゴディバ ブラックキャット コレクション ハロウィンパーティセット」は、ハロウィンシーズンのお持たせやギフトにもぴったりなセット。6粒入りアソートメントをはじめ、カレ、モンブランラングドシャクッキーなど、ゴディバの定番の味わい、季節のフレーバーを幅広く楽しめる。ゴディバ ブラックキャット コレクションの黒ネコがプリントされたバッグは、秋のレジャーや外出にもぴったりだとか。

［小売価格］

ゴディバ ブラックキャット コレクション G キューブ アソートメント 9粒入 ポーチ付き：2750円

ゴディバ ブラックキャット コレクション G クリスピーショコラ アソートメント 3粒入：496円

ゴディバ ブラックキャット コレクション G キューブ アソートメント 5粒入：1620円

ゴディバ ブラックキャット コレクション G クリスピーショコラ アソートメント 3粒入＋クロミ ぬいぐるみチャーム オンラインショップ限定：3960円

ゴディバ ブラックキャット コレクション パンプキン ラングドシャクッキー 4枚入：680円

（すべて税込）

［発売日］9月10日（水）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp