£Ô£Â£Ó¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×£¸·î£³£±Æü¤Ë»£±ÆºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡£²£·Æü¥í¥±Ãæ¤Ë»àË´»ö¸ÎÈ¯À¸¤â¡ÖËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£¸·î£²£¹Æü¤Ë¥í¥±Ãæ¤Î»àË´»ö¸Î¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö£Ö£É£Ö£Á£Î£Ô¡×¡Ê£²£¶Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¡Ë¤Î»£±Æ¤¬£³£±Æü¤ËºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤È£²Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¹Êó¤Ï¡ÖÆüËÜ»þ´Ö¤Î£¸·î£³£±Æü¤«¤é»£±Æ¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤â¤½¤í¤Ã¤Æ»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£¸·î£²£·Æü¤Ë¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¶¦ÏÂ¹ñÆâ¤Ç»£±Æ»þ¤ÎÀßÈ÷ÉÊ±¿ÈÂ¼ÖÎ¾¤¬Áö¹ÔÃæÆ»Ï©¤«¤éÅ¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿£µ£²ºÐ¤ÎÃËÀ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼£±¿Í¤¬»àË´¤·¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿£´£¸ºÐ¤ÎÃËÀ¤âÏÓ¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¸½ÃÏ°åÎÅµ¡´Ø¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì£±½µ´ÖÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö¸Î¤Ï¡¢Æ±¹ñÆâ¤Ç¸½ÃÏÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ»£±Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÒÀ¸ÀßÈ÷ÉÊ¤Î±¿ÈÂ¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÇÛÁ÷¤òÃ´Åö¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬»³´ÖÉô¤ÎÆ»Ï©¤«¤éÅ¾Íî¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£¸½¾ì¤Ï¤³¤Î»þ´ü¡¢µÞ¤ÊÇ»Ì¸¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¥ß¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æ»Ï©²¼¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ô£Â£Ó¤Ï£²£¹Æü¤Ë»ö¸ÎÈ¯À¸¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿Êý¤Î¤´°äÂ²¤Ë¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éé½ý¤µ¤ì¤¿Êý¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤¤´²óÉü¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¸½ÃÏ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤è¤êÆþÇ°¤Ê²¼¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿£¸·î£²£·Æü¤«¤é»£±Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ª¤è¤Ó»£±ÆºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¼þÊÕÆ»Ï©¾õ¶·¤äÅ·¸õ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É³Æ½êÅÀ¸¡Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£