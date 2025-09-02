¡Ö¶½Ê³¤·¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÄÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î¡ÉÄÁÈ¯¸À¡É¡Ö¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ï¥Ó¥ó¥Ó¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡×
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¡×
¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬»Ø´ø¤¹¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¡¢2016Ç¯°ÊÍè¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È·ã¤·¤¤¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°£²´§¤ÈÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬£²Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤ÉÅêÂÇ¤Î»õ¼Ö¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¡£
£¸·îÃæ½Ü¤Ë¤ß¤º¤Û£Ð£á£ù£Ð£á£ù¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤Ï£³Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë³³¤Ã¤×¤Á¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿22Æü¤«¤é¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£³Ï¢Àï¤ò¥¹¥¤¡¼¥×¤·¤ÆÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡ÖÂÐ³°Åª¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¾±´ÆÆÄ¤â¡¢£³Ï¢ÇÔ¤·¤¿ºÝ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÍîÃÀ¤Î¿§¤ò±£¤»¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï´°Á´¤ËÀïÆ®ÂÖÀª¤ËÌá¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥¹¥¤¡¼¥×ÊÖ¤·¤ÇÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æÆü¥Ï¥àÈÖµ¼Ô¡Ë
ÇòÇ®¤¹¤ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î£¹·îÀïÀþ¤ò¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¤É¤¦Àï¤¦¤Î¤«¡£µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¿·¾±¤µ¤ó¤ÎàÄÁ¥Ý¥¤¥ó¥Èá¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆü¥Ï¥à¤Î¾¡ÇÔ¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤¬¡ÈËÖµ¯¡É¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¹ó½ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿£¸·î¤Î¤¢¤ëÆü¡¢¿·¾±¤µ¤ó¤¬¡Ø¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºå¿À¤¬ÆÈÁö¤À¤±¤É¡¢Ìîµå¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¤Ê¤ó¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡²¶¡¢»î¹çÃæ¤ËËÖµ¯¤¹¤ë¤â¤ó¡£¶ÛÇ÷¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¤È¥Ó¥ó¥Ó¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡Ù¤È´Ø·¸¼Ô¤ËÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æü¥Ï¥à¥Ê¥¤¥ó¤¬¿·¾±´ÆÆÄ¤ò¶½Ê³¤µ¤»Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÍ¥¾¡¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¿·¾±¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢´ÆÆÄ¤ò£³Ç¯¤ä¤Ã¤Æµå³¦¤«¤éÂ¤òÀö¤¦·×»»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ·ÀÌó¤ò±äÄ¹¡£ºÇ½é¤Ï¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤¿¤êÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç£Ï£Â¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÇ®¤¤ÃË¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¯¤À¤ó¤Î¡ÈËÖµ¯¥Í¥¿¡É¤â¤¿¤À¤Î¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ó¥ó¥Ó¥ó¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Êµå³¦£Ï£Â¡Ë
¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×Àï¡¢Ç®¤¤»î¹ç¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£