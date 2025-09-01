前回のWBCでは日本代表相手に登板

ロッテは、8日にZOZOマリンスタジアムで行われるオリックス戦でチェコ代表のオンジェイ・サトリア投手がファーストピッチを行うと発表した。

同戦は「チェコ ベースボール デー supported by パナソニック 空質空調社」として開催され、WBCでは“遅球”で大谷翔平投手（現ドジャース）から三振を奪うなど日本の打者を翻弄した右腕が来場する。

「チェコ ベースボール デー supported by パナソニック 空質空調社」は、2023年に発足したスポーツを通じた国際親善・文化交流プログラム「マリーンズ-チェコ ベースボールブリッジプログラム supported by パナソニック 空質空調社」の一環として行われ、チェコ観光案内パンフレットの配布のほか、チェコに拠点を持つパナソニックの製品の抽選や、マリーンズオリジナルデザインのジアイーノの展示などが行われる。

〇サトリアのコメント

「親愛なるマリーンズの、そして日本の野球のファンのみなさん、こんにちは。オンジェイ・サトリアと申します。大阪・関西万博に際して来日を計画していたところ、8月に雨天中止となってしまったチェコ ベースボール デーの振替日程と思いがけずタイミングが重なり、ファーストピッチセレモニーでの登板というお話をいただきました。私のようなどこにでもいる一般人にとっては、壮大な出来事になりそうです。球場でのすばらしい時間をみなさんと過ごせるのがとても嬉しく、日本への旅が待ち遠しいです。9月8日、お会いできることを楽しみにしています」（Full-Count編集部）