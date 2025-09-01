米スポーツ局「ESPN」などが報じる

昨季ドジャースでワールドシリーズ制覇の優勝投手となり、今季はレッドソックスでプレーするもリリースされた、ウォーカー・ビューラー投手が、フィリーズとの契約に合意したと31日（日本時間9月1日）、複数の米メディアが伝えた。

米スポーツ局「ESPN」のジェフ・パッサン記者はX（旧ツイッター）に「複数の関係者がESPNに伝えた話によると、ウォーカー・ビューラーはフィリーズとの契約を大詰めを迎えている」と伝えた。契約が成立した場合、フィリーズでポストシーズンを戦うことができる見通し。

29日（同30日）にレッドソックスからリリースされていた。ビューラーは2年目の2019年に14勝、2021年に16勝をマーク。トミー・ジョン手術を経て、昨年に復帰。16試合に登板して1勝6敗、防御率5.38だった。ポストシーズンでは4試合に登板し、ワールドシリーズ第5戦では9回に登板して胴上げ投手となった。

オフにFAとなり、年俸2105万ドル（約31億円）でレッドソックスに加入。今季は23試合で7勝7敗、防御率5.45と振るわず、8月になって中継ぎに配置転換されていた。（Full-Count編集部）