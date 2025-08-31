【劇場版名探偵コナン】2026年最新作始動・超特報着！ 萩原千速役沢城みゆきからコメント
3年連続100億円突破で、勢いが止まらない劇場版『名探偵コナン』。早くも、2026年公開の最新作が始動、超特報が公開された。新たに萩原千速を演じる 沢城みゆきからはコメントも到着した。
原作者・青山剛昌による『名探偵コナン』は、コミックスが107巻を超え全世界で累計発行部数2.7億部突破の人気作。TV アニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない本作は、今年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック） 』が興行収入146億円を記録し、3年連続100億円突破。2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。
そんなシリーズを重ねるごとに勢いを増すばかりの劇場版『名探偵コナン』の最新作が、早くも始動。
『隻眼の残像』のラストに流れる来年公開の劇場版29弾の後付け映像・超特報にて高速道路を駆け抜けるバイクと、白い羽、毛利蘭がつぶやく「風の女神様……」というセリフから、ファンの間では早くも、来年のメインキ
ャラクターは神奈川県警の「萩原千速」ではないか、と 期待の声が上がっていたが、この度新たに萩原千速役を務める沢城みゆきからコメントが到着した。
＜沢城みゆきコメント＞
千速の声を担当させていただくことになりました、沢城みゆきです。
田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです。
青山先生の原作を丁寧に拝読して、声の入った千速も愛していただけるように、やれることはなんでもやりたいなと思いました。バイクの免許を取りに行ってみることにしました。
倒れたバイクを起こすことができず入会できませんでした。筋トレからスタートです。
TV シリーズで、映画で（!?）皆様にお会いできる日を楽しみにしています。
皆様にも楽しみにしていただけたら、これ以上心強 い事はありません。どうぞよろしくお願いします。
さらに、今回の発表を受け、劇場限定で流れていた超特報映像をWEBでも公開に！
ラストのタイトル表記部分に一部手を加えたブラッシュアップ版となっているのでぜひご覧あれ。
気になる来年の劇場版サブタイトルやストーリーは続報をお楽しみに！
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
