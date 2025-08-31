【SPY×FAMILY】Season3は10月4日（土）の23時より放送開始！ メインビジュアル公開
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season3の初回が、10月4日（土）の23時より、テレ東系列ほかにて放送決定。キャラクターデザイン嶋田和晃描き下ろしのSeason3メインビジュアルが公開された。
集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて、2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス15巻までのシリーズ累計発行部数が3800万部を突破。2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE： White』は公開3日間で、興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2025年8月25日時点で興行収入63.2億円と大ヒットを記録している。
このたび、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season3の初回放送日が発表された。初回は、10月4日（土）23：00よりテレビ東京系列ほかにて放送が決定、フォージャー家がテレビに帰って来る。
さらに、放送情報の詳細とあわせて、キャラクターデザイン嶋田和晃描き下ろしのSeason3メインビジュアルが公開とされた。
ビジュアルの中心にはアーニャが大きく描かれ、その周りにはロイド、ヨル、ボンドをはじめとするおなじみのキャラクターたちが。Season 3の物語のキーとなるアイテムもちりばめられており、今後の展開を想像させてくれる。
Season3のフォージャー家、お楽しみに。
（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて、2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス15巻までのシリーズ累計発行部数が3800万部を突破。2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE： White』は公開3日間で、興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2025年8月25日時点で興行収入63.2億円と大ヒットを記録している。
さらに、放送情報の詳細とあわせて、キャラクターデザイン嶋田和晃描き下ろしのSeason3メインビジュアルが公開とされた。
ビジュアルの中心にはアーニャが大きく描かれ、その周りにはロイド、ヨル、ボンドをはじめとするおなじみのキャラクターたちが。Season 3の物語のキーとなるアイテムもちりばめられており、今後の展開を想像させてくれる。
Season3のフォージャー家、お楽しみに。
（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会