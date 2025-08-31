Vシネ『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』が11月28日に全国期間限定上映！
Vシネクスト『仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ』が11月28日（金）より新宿バルト9ほかにて全国期間限定上映、Blu-ray＆DVDは、2026年6月10日（水）発売。ティザービジュアル＆特報、主題歌情報が発表、ムビチケの予約も開始された。
本日8／31（日）に最終回を迎えたばかりの『仮面ライダーガヴ』。TVシリーズでは、仮面ライダーガヴらの奮闘により世界の平和が守られたが、そんな世界に闇菓子の復活を企むグラニュートが現れる。ショウマの目指す人間とグラニュートが共存する世界を目指して再び戦いに挑む。TVシリーズのその後を描く『仮面ライダーガヴ』の最新作が『仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ』。
今回公開されたティザーポスターでは、パフェの上に仮面ライダーガヴ マスターモード、仮面ライダーヴラム アラモードモード、そして本作で初登場となる仮面ライダーヴァレンの新フォーム、仮面ライダーヴァレン パルフェモードが配され、遊び心の感じられるビジュアルとなっている。
一方特報では、ショウマや幸果の元気な姿を見られるものの、体に異変がありそうな絆斗や、リゼルの恨みのこもった発言など、不穏な様子が垣間見れる。
また、グラニュート界に残ったラキアの動向も気になるところ。ヴァレンのパルフェモードでの戦いも公開され、本作がどのような展開になるのか、続報もお楽しみに。
また、本作のエンディングテーマを知念英和、日野友輔、庄司浩
平の3人が担当。『仮面ライダーガヴ』を約1年間務めあげた3人が歌うエンディングテーマにも乞うご期待。この楽曲はBlu-ray＆DVDの初回限定版である「DXチョコらっパゴチゾウ版」の封入特典に【主題歌CD】として封入される。
そして、8月31日（日）9：30から、9月21日（日）23：59で特典付きムビチケカード（前売り券）の予約受注も始まった。特典はシャカシャカアクリルキーホルダー（1種）となっており、今作に登場するゴチポット・プリンテゴチゾウ・チョコらっパゴチゾウのパーツがシャカシャカ動くアクリルキーホルダーだ。
Vシネクスト『仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ』は、11月28日（金）より新宿バルト9ほかにて全国期間限定上映、続報もお楽しみに。
（C）2025 石森プロ・ADK EM・バンダイ・東映ビデオ・東映 （C）2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
