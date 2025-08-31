¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¤ÈÇ®°¦ÊóÆ»¤ÇÉÍÊÕÈþÇÈ¤ÎºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¤É¤¦¤Ê¤ë¡© NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î¹ÔÊý¤âº¸±¦
¡¡8·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ê25¡Ë¤Î5ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ö25¡Ê¥Ë¥¸¥å¥¦¥´¡Ë¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¿·¤·¤¤Ç¯Îð¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¥«¥Ã¥È¤òÉ½»æ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÍÊÕÈþÇÈ¤Ï¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤ÎÉ×¤Ë¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¤Î²áµî¤â¡Ä¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ï±ÊÀ¥Î÷¡¢²£»³Íµ¡Ä¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ËÃíÌÜ
¡Ö2021Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø20¡Ù¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï½é½µÌó1Ëü7000Éô¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤ÏÌó3Ëü4000Éô¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¡Ø25¡Ù¤ÎÀ®¸ù¥é¥¤¥ó¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£23Ç¯ÅÙÁ°´ü¤Ë¤ÏNHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÌò¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê½ÐÈÇ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÉÍÊÕ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ç®°¦Íí¤ß¤ÎÉâ¤¤¤¿ÏÃ¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¡ÈÍ¥ÅùÀ¸¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯7·î¡¢¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤ËKing & Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤È¤Î¡È¹âµéÅ´ÈÄ¾Æ¤Å¹¤ªÇ¦¤Ó¥Ç¡¼¥È¡õ¤ªÇñ¤Þ¤ê°¦¡É¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤Ï¼Ì¿¿½¸¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¥Õ¥¡¥óµ¤¼Á¤Ï¡È¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤é¤¤¤¶ÃÎ¤é¤º¡¢25ºÐ¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤ËÉâ¤¤¤¿ÏÃ¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬ÉÔ¼«Á³¡É¤È¤¤¤¦Âª¤¨Êý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ãæ¹âÇ¯ÁØ¤ÎÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤ÉÍÊÕ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¤ªÇñ¤Þ¤ê°¦¤âµöÍÆÈÏ°ÏÆâ¤À¤«¤é¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÇ§¼±¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥¥ó¥×¥ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÏÈùÁý
¡¡µöÍÆÈÏ°ÏÆâ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤Î±ÊÀ¥¤â¡¢8·î6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¥ó¥×¥ê¤È¤·¤Æ17ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡¿I Know¡×¤Ï¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢µÕ¤ËÈùÁý¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï¡¢Áê¼¡¤¤¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¤·¤¿23Ç¯¤Î5ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë°Ê¹ßÇä¤ê¾å¤²¤òÂç¤¤¯Íî¤È¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ®°¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÏÌ¿¼è¤ê¤È¤¤¤¦¼Â¾Ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥È¤³¤ì¤¬¥¥ó¥×¥ê¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤ÎÁê¼ê¤¬ÉÍÊÕ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥¥ó¥×¥ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ±À¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅ¨¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÉÍÊÕ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î¿ô»ú¤Ë¤ÏNHK¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÉÍÊÕ¤ÏÍèÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î·»¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¡¦Ç«¡¹Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡È¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤Á°¿¶¤ê¡É¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¡È°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤ëÍ½´¶¡É¤ò¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥ª¥ó¥¨¥¢Á°¤«¤é¡¢¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÏµÕÉ÷¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¤¢¤ëÄ¾Ìò¤ò±é¤¸¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤¬Æó¸ÔÉÔÎÑµ¿ÏÇÊóÆ»¤Ç½Ð±é¼Âà¤·¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÉÍÊÕ¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë½÷Í¥2¿Í¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤Ç¡¢¡Ø¤»¤á¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤ÎÀµºÊÌò¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ê32¡Ë¤Ë¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬È¯³Ð¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤Èµ¤¤òÙæ¤à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£NHK¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÉÍÊÕ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÀ®ÈÝ¤òÀê¤¦¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê»ØÉ¸¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÉÍÊÕ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö25¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ö25ÅÀ¤¬ËþÅÀ¤È¤¹¤ë¤Ê¤é25ÅÀËþÅÀ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊºÎÅÀ¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤ÎÉñÂæ¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¡¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡Ö30¡×¤Ï¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤ò¸õÊäÃÏ¤Ë¤¹¤ë¹½ÁÛ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î5Ç¯´Ö¤òÉÍÊÕ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡Ê°òß·ÄçÍº¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë