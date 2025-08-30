Image: NIZ超薄型静電容量無接点キーボード

長時間のタイピングで手首が疲れる……、周りから打鍵音が気になるって言われた……。キーボードにまつわる悩みは多数ありますが、好みや相性は千差万別なので難しいところ。

そこで今回は、静音性・軽いタッチによる負担軽減を叶える高機能キーボード「NIZ シリーズ」をご紹介。HHKBなどの有名高級キーボードと同じ静電容量無接点式を薄型（ロープロファイル）で実現したユニークな1台なんですよ。

超軽いタッチと図書館レベルの静かさでタイピングが多い人にはオススメとのことなので、 おトクな先行セールが終了する前にチェックしておきましょう。

疲れにくい軽さと静音性

Image: NIZ超薄型静電容量無接点キーボード

キーボードの押下圧は言葉のとおり“キーを押す重さ”のこと。数値が少ない方が軽い力で押せ、長時間使う場合には指や手首の疲労感も異なってきます。

今回の新作NIZシリーズでは専用スイッチを開発し、従来モデルより更に軽い押下圧30gfを実現。

Image: NIZ超薄型静電容量無接点キーボード

安価で流通量の多いメンブレンタイプだと50gf前後が多いようなので、40%程度軽いキータッチですね。

もちろん押下圧は好みもあるので軽い＝正解ではないですが、長時間使うなら軽い方が疲れやミスも減らせそうです。

なお、付属の増圧スプリングを使用すればメカニカル系で一般的な40gfの打鍵感に調整することも可能だそうですよ！

Image: NIZ超薄型静電容量無接点キーボード

そして静音性もピカイチ。打鍵音は35dBという静かさを実現。一般的に図書館の静かさが40dBぐらいだそうなのでかなり静かなキーボードかと。

さらにカバーを追加すればより静音効果も高められるとのことなので、オフィスなどの周囲へ配慮したい場所では助かりますよ。

ゲーミングにも使える性能

Image: NIZ超薄型静電容量無接点キーボード

「NIZシリーズ」のキースイッチ自体も優秀ですがその他の機能も充実。

まずはPCへのデータ入力速度（遅延）の指標にもなるポーリングレートは最大8000回Hz（有線接続時 / 無線接続時は最大1000Hz）を実現。おおよそ常人では遅延を感じることはないでしょう。

Image: NIZ超薄型静電容量無接点キーボード

各キーがどれぐらいの押し込みで反応するかを決めるアクチュエーションポイントも0.6mmを起点に0.1mm単位で最大2.6mmまで調整可能。

最新のハイエンドゲーミングキーボードには若干劣りますが、それでも1mm以下で反応するので撫でるようなタイピングも可能なスペックです。

薄型で手首に優しい

Image: NIZ超薄型静電容量無接点キーボード

筐体も手首に優しいロープロファイル型。厚みは19mmしかないので、手首には角度がつかずリストレスト無しでも快適にタイピングが可能。

多少は角度が欲しいという人も安心の3段階スタンドも内蔵しているので、多くの人が快適なタイピング姿勢を維持できそうですよ。

Image: NIZ超薄型静電容量無接点キーボード

接続方式は2.4G無線（1台）、Bluetooth 5.2（5台）、有線（1台）の3WAY接続で、合計7台とペアリングが可能。充電も最大約200時間と長持ちなので運用のストレスもほぼ無さそうです。

テンキー付きも選べる

Image: NIZ超薄型静電容量無接点キーボード

選べるバリエーションは2つ。数字入力が多い人はテンキー付きのL99を、省スペースに使いたい場合はL84を選んでみてください。L84には数量限定でブラックカラーも選択可能でした。

尚、本製品はUS配列のみ、キーボード設定用の専用ソフトウェアはWindowsのみ対応となっています。Macユーザーの人は設定やキーマッピング変更にWin機を一時的に使うなどが必要なのでご注意を。

3.2万円は高級キーボードクラスですが、ロープロファイル×静電容量無接点式は2025年8月時点ではまず見かけない組み合わせなので、長く付き合う相棒としての投資価値はあると思いますよ。

Source: machi-ya, YouTube