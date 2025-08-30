¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè30ÏÃ¡¡°Ç¤Î¥«¥×¥»¥ë¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥á¥í¥í¥ó
2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êABC¥Æ¥ì¥Ó ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ24¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤Î¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡¢Âè30ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ø ¡É¥¥ß¡É ¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡Ù¡£
²Î¤¦¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊºéÎÉ¤¦¤¿¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ú¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¡Û¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¡Ú¥×¥ê¥ë¥ó¡Û¡£
²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥µ¤·¤Æ¡¢¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÇ¤â¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ëµ±¤¯¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£»ä¤È ¡É¥¥ß¡É ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢¤¤¤ÞËë¤ò³«¤±¤ë¡£
Âè30ÏÃ¤Ï8·î31Æü¡ÊÆü¡ËÄ«8»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤ÈÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¡ãÂè30ÏÃ¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥æ¡¼¡ª¡×¡ä
ÅÁÀâ¤Î¥Ï¡¼¥È¥¥é¥ê¥í¥Ã¥¯¤ÎÎÏ¤Ç°Ç¤Î¥«¥×¥»¥ë¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥á¥í¥í¥ó¡ÊÀ¼¡§²Ö°æÈþ½Õ¡Ë¡£ÅÄÃæ¤Î²È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬ÈþÎ¤¡Ë¤¿¤Á¤Ï¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤òÄÌ¿®¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¥á¥í¥í¥ó¤¬¥Ï¡¼¥È¥¥é¥ê¥í¥Ã¥¯¤ËÉõ°õ¤·¤¿¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¥é¥¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë°Ç¤ÎÃû¤·¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢°Ç¤òÃÎ¤ë¼Ô¤¬ÅÁÀâ¤Î¥Ï¡¼¥È¥¥é¥ê¥í¥Ã¥¯¤È¶¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤ÎÄÌ¤ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¥á¥í¥í¥ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ô¥«¥ê¡¼¥Í¤Ë¤â¥á¥í¥í¥ó¤ò½õ¤±¤À¤¹ÊýË¡¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥í¥í¥ó¤ò½õ¤±¤è¤¦¤ÈÄü¤á¤Ê¤¤¤¦¤¿¤¿¤Á¡£¤½¤³¤Ç¤Ê¤Ê¡ÊÀ¼¡§¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡Ë¤Ï¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¥á¥í¥í¥ó¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ø¥¥º¥Ê¤Î¥ê¥Ü¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè30ÏÃ¤ÎÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¢¨¡Ö¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡×¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤¿¤«¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¡£
¡ÊC¡ËABC-A¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
