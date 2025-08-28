アニメ×アニソンの夏イベント「アニメクラシックス アニソン花火」大阪・北九州で開催
タツノコプロ6作品が参加する「アニメクラシックス アニソン花火」 が、大阪と北九州で開催決定！ 人気作・レジェンド作が集う夏の一大イベントに参加しよう。
☆クラシックな名作、名曲が揃い踏みの「アニメクラシックス アニソン花火」（写真6点）＞＞＞
70〜90年代の名作アニメと花火、アニソンが融合した新感覚エンターテインメント『アニメクラシックス アニソン花火』が、2025年9月27日（土）に大阪・泉大津フェニックス、10月4日（土）に福岡・北九州市ミクニワールドスタジアム北九州で開催される。
タツノコプロがアニメーション制作・ライセンス展開を行う6作品が参加する豪華一大イベントにご注目を！
『アニメクラシックス アニソン花火』とは、日本が誇る名作【レジェンドアニメ】と、日本の伝統文化である「花火」を融合させた、かつてないエンターテインメントライブ。1970年代〜90年代の名作アニメ作品の映像と主題歌・エンディング曲に、花火を融合させ楽しんでもらう革新的な体験型イベントがシリーズ公演として計画された。
今回の「アニメクラシックス アニソン花火」 では、主題歌・エンディング26曲とスペシャルプログラム3曲の全29曲で構成。
演目の半ばには特別プログラムとして、人気アニソン歌手の井上あずみさんが娘のゆーゆさんと共に登場し、『となりのトトロ』や『天空の城ラピュタ』などの名曲を生歌唱し、その歌声に合わせて花火が打ち上げられる予定だ。
タツノコプロより参加するのは、『科学忍者隊ガッチャマン』『新造人間キャシャーン』『タイムボカン』『タイムボカンシリーズ ヤッターマン』『ハクション大魔王』『マッハGoGoGo』の6作品。
今回のシリーズ公演では、異なる制作会社のキャラクターが共演するオリジナルデザイングッズ「クッションマット」と「レジャーシート」が登場。
「オリジナル ! キャラクターシート」は、『火の鳥』や『ジャングル大帝』、『科学忍者隊ガッチャマン』『マジンガーZ』など、レジェンドアニメが奇跡の大集結！ 今まで見たことのない、ここでしか手に入らないプレミアムなシートだ。
「オリジナル ! ヒーローシート」は『ヤッターマン』『鉄腕アトム』『マジンガーZ』ら、我らのヒーローたちがそろい踏み！
「オリジナル ! ヒロインシート」は『リボンの騎士』『ハクション大魔王』『キューティーハニー』のヒロインたちが可憐にデザイン♪
「オリジナル ! ヴィランズシート」はベルク・カッツェなど実は人気の悪役たちが集まった極・超レアデザイン！
これらのプレミアムグッズは非売品として一部の鑑賞チケットに付属し、他の花火大会に近い一般価格で販売される。公演によってオリジナルグッズ付きの対象チケットは異なるので、詳細は各公演の「チケット情報」をチェックしよう。
あの名曲、名作揃いのグッズが楽しめる上に夏の風物詩も満喫できちゃう「アニメクラシックス アニソン花火」で大いに盛り上がってみてはいかが？
（C）Tezuka Productions
（C）タツノコプロ
（C）ダイナミック企画・東映アニメーション
