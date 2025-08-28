仲良しわんこ「ココモとスモア」ふわふわソフビでお目見えです！
仲良しわんこ『ココモとスモア』がぷっくりふわふわなソフビになってやってくる♪ キュートなカプセルトイでふたりを集めちゃおう。
☆もこもこ感も再現されたフロッキーソフビをチェック！（写真6点）＞＞＞
SNSやLINEスタンプでじわじわ人気上昇中の『ココモとスモア』が、 ”ふわふわ” のフロッキーソフビになっちゃいました！
おだやかで健康な犬、黒耳の「ココモ」と、白くてまふまふの「スモア」。犬界いちばんのミニミニボディ「犬めだかちゃん」と一緒に仲良く過ごしています。
小学館『ぷっちぐみ』にて「ココモとスモア もちもちおさんぽにっき」を連載中！
キタンクラブよりリリースされるカプセルトイ「ココモとスモア フロッキーソフビ」は、イラストそのままのやさしいフォルムを、ぷくぷく・ふわふわ質感で立体化。お腹や手足のぷっくり感と思わずなでたくなるこの手ざわりがたまらない！
ラインナップはおすわりのココモ、スモア、ハートを持った犬めだかちゃん、おねむのココモ、にっこりのスモアの全5種。
2025年8月29日（金）より順次カプセルトイ自販機に展開されていくのでチェックしてみてね。
手のひらいっぱいの ”でかかわ” ボリュームで、存在感もばっちり。
並べて飾ってずっと眺めていたくなるかわいさをお手元で楽しんで！
（C）HONOYU
