ちいかわ・ハチワレ・うさぎがスッパイマンに！ 限定パッケージ登場
人気商品「スッパイマン（たねなし）」のパッケージにちいかわたちが登場する「スッパイマンちいかわ一番」が9月8日（月）に発売される。
＞＞＞「スッパイマンちいかわ一番」パッケージをチェック！（写真2点）
『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノがX（旧Twitter）に投稿している人気漫画。2020年に連載が開始され、ちいさくてかわいいキャラクターたちと、シビアな世界観のギャップが大人から子供まで幅広い人気を博し、フォロワーは現在までで380万人を突破してる。2022年4月からフジテレビの『めざましテレビ』内でショート作品としてテレビアニメ化、さらなる人気と知名度を獲得した。
そんなちいかわたちがスッパイマンになっちゃった！？ ちいかわ・ハチワレ・うさぎが ”スッパかわいい” スッパイマンコスチュームで「スッパイマン」の限定パッケージに登場する。
「スッパイマン」は沖縄の上間菓子店の人気商品。沖縄で定番のお菓子「乾燥梅干し」が手軽に美味しく食べられる商品。梅の風味いっぱいなのに、絶妙な甘さがある。今回の「スッパイマン（たねなし）」は、中身は通常のスッパイマンよりもすっぱさを控えた甘めの味付け。ソフト食感が特長の「たねなし」タイプなので食べやすく、子どもにも人気の商品。
限定パッケージには、ちいかわ・ハチワレ・うさぎがスッパイマンのコスチュームに身を包み、弾けるスッパさを表現。甘スッパイをちいかわたちと楽しめる、可愛さ全開のスペシャルパッケージだ。
おいしい「スッパイマン」を、かわいさ全開のパッケージでお楽しみを。
