【トミカ】プロ野球コラボ第2弾☆全12球団のマスコットがオリジナルカーでやってくる！
タカラトミーのダイキャストミニカーシリーズ「トミカ」と日本野球機構（NPB）がコラボレーション第2弾を展開！ 「プロ野球トミカ2025」がやってくる。
☆全12球団のマスコットたちが乗るコラボトミカをチェック！（写真40点）＞＞＞
「プロ野球トミカ」の第2弾として、全12球団のマスコットがオリジナルカーに乗ったトミカ「プロ野球トミカ2025」が、2025年8月30日（土）に新登場！
「トミカ」と昨年90年を迎えた「プロ野球」とのコラボ商品「プロ野球トミカ」のコラボ第2弾は、12球団のマスコットが、第1弾とは異なるデザインのユニフォーム（ビジターユニフォームなど）と新デザインのオリジナルカーを運転しながら球場へ入場する雰囲気が表現されている。
各球団のマスコットたちは、第1弾のときも好評だった手のひらサイズの可愛いらしいフィギュア。マスコットは手足を動かしポージングをすることや乗り降りができる仕様で、フィギュアとしても楽しむことができ、トミカファンにも野球ファンにも満足いただける仕上がりとなっている。
全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にてお取り扱いされるのでチェックしてみてね！
（C）SoftBank HAWKS （C）阪神タイガース（C）HOKKAIDO NIPPONHAM FIGHTERS （C）YDB（C）CHIBA LOTTE MARINES （C）広島東洋カープ（C）Rakuten Eagles （C）ヤクルト球団 （C）ORIX Buffaloes（C）中日ドラゴンズ （C）SEIBU Lions/TEZUKA PRODUCTIONS
☆全12球団のマスコットたちが乗るコラボトミカをチェック！（写真40点）＞＞＞
「プロ野球トミカ」の第2弾として、全12球団のマスコットがオリジナルカーに乗ったトミカ「プロ野球トミカ2025」が、2025年8月30日（土）に新登場！
「トミカ」と昨年90年を迎えた「プロ野球」とのコラボ商品「プロ野球トミカ」のコラボ第2弾は、12球団のマスコットが、第1弾とは異なるデザインのユニフォーム（ビジターユニフォームなど）と新デザインのオリジナルカーを運転しながら球場へ入場する雰囲気が表現されている。
全国の玩具専門店、百貨店・量販店等の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にてお取り扱いされるのでチェックしてみてね！
（C）SoftBank HAWKS （C）阪神タイガース（C）HOKKAIDO NIPPONHAM FIGHTERS （C）YDB（C）CHIBA LOTTE MARINES （C）広島東洋カープ（C）Rakuten Eagles （C）ヤクルト球団 （C）ORIX Buffaloes（C）中日ドラゴンズ （C）SEIBU Lions/TEZUKA PRODUCTIONS