ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¡Ö³Ë¤ò±Ê±ó¤ËÊü´þ¤·¤Ê¤¤¡×¡¡ÊÆ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÏÀÉ¾
ÊÆ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤¬ËÌÄ«Á¯¤ÎÈó³Ë²½¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬¡Ö¶õ¤·¤¤ÌÑÁÛ¤Ç¡¢³Ë¤ò±Ê±ó¤ËÊü´þ¤·¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¤ÎÊÆ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·ÆîËÌ´Ø·¸¤ÎÍ»ÏÂ¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Û¤«¡¢²ñÃÌ¸å¤Î±éÀâ¤Ç¤Ï¡ÖËÌÄ«Á¯¤ÎÈó³Ë²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÎÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï27Æü¡¢ÏÀÉ¾¤òÈ¯É½¤·¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬·Ç¤²¤¿ËÌÄ«Á¯¤ÎÈó³Ë²½¤ò¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶õ¤·¤¤ÌÑÁÛ¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö³Ë¤ò±Ê±ó¤ËÊü´þ¤·¤Ê¤¤²æ¡¹¤ÎÎ©¾ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÉÔÊÑ¤À¡×¤ÈÈó³Ë²½¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼ç¸¢¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÆ¹ñ¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤¿À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤ÎÀ¯¼£ÅªÉÏº¤¹ñ¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤¬ÉÔÊÑ¤ÎÅ¨¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£