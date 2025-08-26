Vさんが始球式前にグラスノーからアドバイス

【MLB】ドジャース 7ー0 レッズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

人気グループ「BTS」のVさんが25日（日本時間26日）、ドジャース-レッズ戦前に始球式を行った。マウンドに上がる前にはタイラー・グラスノー投手からボールの握りを教わるなど、入念に準備を重ねる姿が見られ、ファンは「ワォ、グラスノーがVと一緒にいる！」「なんてこった」と歓喜している。

米国でも高い人気を誇るアジアのスター登場にドジャースタジアムは騒然となった。「テテ」という愛称で親しまれるVさんがドジャースのユニホーム姿でベンチに姿を見せると、大谷翔平投手も登場してハグ。2人は笑顔で記念撮影に応じた。

その後、Vさんはドジャースの練習を見学。グラスノーからボールの握り方を教わるなど、始球式に向けて準備を重ねた。その様子を米メディア「ドジャースネーション」が公式X（旧ツイッター）で即座に公開。「BTSのVは今日、我々が今までに見た中でも最高レベルの始球式を見せてくれるかもしれない。彼はドジャースのスター投手であるタイラー・グラスノーから、握り方や投球メカニックについての助言をもらっている」と綴り、2人の様子を動画で紹介した。

Vさんの真剣な姿を見たファンは「私たちは、はやる思いでその瞬間を待っているよ」「彼は本当にかわいい」「とても誇りに思う！」「忙しいスケジュールのせいで彼は全然練習する機会がなかったようだね」と反応。スーパースターの一投を心待ちにするファンが続出していた。（Full-Count編集部）