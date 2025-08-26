アニメ『ちいかわ』シーズン1全240話が「ディズニープラス」で見られる！
SNSのXから人気爆発！ 「なんか小さくてかわいい」＆シビアな世界観で人々を魅了する『ちいかわ』のアニメ作品が、「ディズニープラス」にやってくる。アニメ『ちいかわ』を一気見しちゃおう。
7月28日には池袋サンシャインシティに「ちいかわパーク」がオープンするなど、この夏ますます盛り上がりを見せる『ちいかわ』は、人気クリエイターのナガノによるX（旧Twitter）投稿連載マンガから生まれた【なんか小さくてかわいいやつ】。
【なんか小さくてかわいいやつ】通称「ちいかわ」たちが送る楽しくて、ちょっぴり切ない物語は、時には辛いことで泣いちゃうけれどやさしい友達や個性豊かなキャラクターがたくさん！ その「かわいさ」と「シビアな世界観」とのギャップが話題を呼び、大人から子どもまで幅広い人気を集めている。
書籍化を経て2022年よりテレビアニメが放送開始されている。
そんな『ちいかわ』のアニメシリーズが、2025年9月17日（水）より「ディズニープラス」にてシーズン1の全240話が一挙配信開始されることが決定した。
現在Xのアニメ公式アカウントのフォロワーは421万人（2025年8月現在）を突破、公式YouTube での総再生回数も4億回を超える（2025 年7月現在）など、その人気はまだまだ急上昇中！ 今や国民的キャラクターに成長した「ちいかわ」をぜひディズニープラスでもお楽しみください。
（C）ナガノ / ちいかわ製作委員会
