¸©Æâ½÷À½é¡Ö»°ÉðÆ»¤ÇÃÊ°Ì¡×¡¡¾¾ÌÐÄ®¤ÎÂçÁ°¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡ÚÆÁÅç¡Û
·õÆ»¡¦µï¹çÆ»¡¦¾óÆ»¡¢3¤Ä¤ÎÉðÆ»¤ÇÍÃÊ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¬¸©Æâ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é3¤Ä¤ÎÉðÆ»¤Ç¡¢½÷À¤¬Æ±»þ¤ËÃÊ°Ì¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤Ç¡¢ÉðÆ»¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö·õÆ»¡×¡Öµï¹çÆ»¡×¡Ö¾óÆ»¡×¡¡»°ÉðÆ»¤ÇÃÊ°Ì
¡ÊÂçÁ°¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»°Æ»¡Ê¤ÎÍÃÊ¼Ô¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¾¾ÌÐÄ®¤Î¡¢ÂçÁ°¿¿Í³Èþ¤µ¤ó51ºÐ¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¡Ö·õÆ»»°ÃÊ¡×¤È¡Öµï¹çÆ»½éÃÊ¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3¤Ä¤ÎÉðÆ»¤ÇÍÃÊ¼Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂçÁ°¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÍÃÊ¼Ô¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂçÁ°¤µ¤ó¤¬ÉðÆ»¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ç¤Î·õÆ»Éô¤Ç¤·¤¿¡£
3Ç¯Á°¤Ë¡Ö·õÆ»¡×¤òºÆ³«¤·¡¢¤½¤Î·Î¸Å¤ÎÃæ¤Ç¾åÃ£¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Öµï¹çÆ»¡×¤È¡Ö¾óÆ»¡×¤ò´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÉðÆ»¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹
º£¤Ï¡¢1½µ´Ö¤Î¤¦¤Á·õÆ»¤ò3.4²ó¡¢µï¹çÆ»¤È¾óÆ»¤ò1²óÄøÅÙÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãë´Ö¤Î²ñ¼Ò¶Ð¤á¤Î¤¢¤È¡¢¤Û¤ÜËèÆü¡¢ÉðÆ»¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤º¤Ï¡Ö·õÆ»¡×¤Î·Î¸Å
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÌÄÌç»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·õÆ»¤Î·Î¸Å²ñ¤Ë»²²Ã¡£
Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¤Î·õ»Î¡¢Ìó20¿Í¤È¶¦¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Þ¤¹¡£
·õÆ»¤òºÆ³«¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤Î·Î¸Å²ñ¤Ë»²²Ã¤·»Ï¤á¤¿ÂçÁ°¤µ¤ó¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤ÏÌó1»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÙ·Æ¤ò¤È¤é¤º15¿ÍÏ¢Â³¤Ç·Î¸Å¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÎý½¬¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
¡ÊÂçÁ°¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤¤´À¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊÖ¤·Æ¹¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é·Î¸Å¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¡Ö¾óÆ»¡×¤È¡Öµï¹çÆ»¡×¤òÏ¢Â³·Î¸Å
ÊÌ¤ÎÆü¤ÎÌë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¾¾ÌÐÄ®¤ÎÆ»¾ì¤Ç¾óÆ»¤òÌó1»þ´Ö¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¡¢µï¹çÆ»¤òÌó1»þ´Ö¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÂçÁ°¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ë
¡Öµï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Âºß¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡Ö¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¨¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â·Î¸Å¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¿´¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×
¡Ö¤È¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¢£¡Ö´ðËÜ¤òÁÂ¤«¤Ë¤»¤º°ìÀ¸·üÌ¿¡×
3¤Ä¤ÎÉðÆ»Á´¤Æ¤ò»ØÆ³¤¹¤ë·õÆ»¼·ÃÊ¤ÎÉðÅÄ½¤Åµ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçÁ°¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆÁÅç½¤Éð´ÛÆ»¾ì¡¦ÉðÅÄ½¤Åµ Æ»¾ìÄ¹72ºÐ¡Ë
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅØÎÏ²È¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡Ö·õÆ»¤Ë¤·¤í¡¢µï¹çÆ»¤Ë¤·¤í¡¢¾óÆ»¤Ë¤·¤í¡¢´ðËÜ¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡Ö¤½¤ì¤òÁÂ¤«¤Ë¤»¤º¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Öº£¸å¡¢ÂçÁ°¤µ¤ó¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¡©¡×
¡ÊÆÁÅç½¤Éð´ÛÆ»¾ì¡¦ÉðÅÄ½¤Åµ Æ»¾ìÄ¹72ºÐ¡Ë
¡Ö´üÂÔ¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ä¤â¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¶¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ËÉ¶ñ¤Î¼êÆþ¤ì¤âÂçÀÚ¤Ë
ÉðÆ»¤Î½¤Îý¤Ë¤ÏÆü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
ËÉ¶ñ¤Î¼êÆþ¤ì¤â¤½¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡ÖËÉ¶ñ¤È¤«²¿Ç¯¤°¤é¤¤»È¤ï¤ì¤è¤ó¤Ç¤¹¤«¡×
¡ÊÂçÁ°¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö·õÆ»»Ï¤á¤¿»þ¤ËÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÌ¤È¾®¼ê¤Ï3Ç¯¤Á¤ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Êµ¼Ô¡Ë
¡ÖÀ°È÷¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤Ê¤¤¤È¤Ç¤Ï¡¢ËÉ¶ñ¤â¿´»ý¤Á¤â°ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡×
¡ÊÂçÁ°¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢Ãæ³Ø¤Î»þ¤È¤«¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é»È¤¦Êª¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¼«Âð¤Ç¤âÁÇ¿¶¤ê100ËÜ
¼«Âð¤Ç¤ÏÁÇ¿¶¤ê100ËÜ¤È¡¢µï¹ç¤Î·Á¤Î¼«¼çÎý½¬¤ò¤Û¤ÜËèÆü·ç¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÂçÁ°¤µ¤ó¤Î°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¡¢É×¤ÎÎÉÏÂ¤µ¤ó¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò±þ±ç¡×
¡ÊÉ×¡¦ÂçÁ°ÎÉÏÂ¤µ¤ó 59ºÐ¡Ë
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¸«¤Æ¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö·ò¹¯¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤Ç¡×
¡Ö¡Êº£¸å¡Ë¸©³°¤È¤«¤â¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢±þ±ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡ÊÂçÁ°¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¸©³°¤Î»î¹ç¤È¤«Ãó¼Ö¾ì¤¬»ß¤á¤Ë¤¯¤¤¡×
¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤È¤«¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡Êº£¸å¤â¡Ë¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÊÉ×¡¦ÂçÁ°ÎÉÏÂ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Þ¤¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
¢£¡Ö½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¸³¶·Î¸Å¡×
Æ»¾ì¤ÎÀèÀ¸¤ä²ÈÂ²¤é¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÉðÆ»¤ËÎå¤àÂçÁ°¤µ¤ó¡£
º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¡ÊÂçÁ°¿¿Í³Èþ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤Þ¤ºÌÜÀè¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢11·î¤Ë¤¢¤ëµï¹çÆ»¤Î¿³ºº¤Ç¡¢ÆóÃÊ¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×
¡Ö¹ç³Ê¤¹¤ì¤Ð¼¡¤Ï»°ÃÊ¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤Ê¤Î¤ÇºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ê¤º¤Ã¤È¡ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£À¸³¶·Î¸Å¤Ç¤¹¡×
¢£3ÉðÆ»¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø
·õ¤ÎÆ»¡£
µï¹ç¤ÎÆ»¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾ó¤ÎÆ»¡£
»°¤Ä¤ÎÆ»¤òÆ±»þ¤ËÊâ¤àÂçÁ°¤µ¤ó¡£
·õÆ»¤¬Æ¹ÂÎ¤Ê¤éµï¹ç¤È¾ó¤òÍã¤Ë¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤È¤Ï¤Ð¤¿¤¤Þ¤¹¡£
Ä©Àï¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡£