ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤Ç¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤¬½ý¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿©»ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤½¤³¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤ËÍ¥Àè¤·¤Æ¾ÃÈñ¤·¤¿¤¤¿©¤ÙÊª¤ä¡¢²Ð¡¦ÅÅµ¤¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥¹¥¿¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡£¹ñÆâ³°30·ï°Ê¾å¤ÎÈïºÒÃÏ¤ËÆþ¤ê¡¢°åÎÅ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¹ñºÝºÒ³²¥ì¥¹¥¥å¡¼¥Ê¡¼¥¹¡¦ÄÔÄ¾Èþ¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸Â¤é¤ì¤¿ºàÎÁ¤È´Ä¶¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ò¤È¤ë
ºÇÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ï¿å¤Î³ÎÊÝ¡£¤½¤Î¸å¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¸¥Î©·×²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄäÅÅ¤Ê¤É¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬ÃÇÀä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤È¤¯¤Ë¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäÅà¿©ºà¤ÏÍÏ¤±»Ï¤á¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤±¤ºÎäÅà¸Ë¤ÎÎäµ¤¤ò°Ý»ý¤·¡¢½ý¤ß¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤«¤é¾ÃÈñ¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÄÔ¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢Æü¤â¤Á¤¹¤ë´¥Êª¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¿©¤Ù¡¢´ÌµÍ¤Ê¤É¤â»È¤¤¤Ä¤Ä¹©É×¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç1¤«·î¤Ï¿©¤¤¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤½¤¦¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÈòÆñÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿©¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤³Ú¤·¤ß¡£¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê»Ù¤¨¡×¤ÈÄÔ¤µ¤ó¡£
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿©¤Ù´·¤ì¤¿¡¢¹¥¤¤ÊÌ£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤À¤·¡¢²¹¤«¤¤ÎÁÍý¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÈ÷¤¨¤À¤±¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤ÏÇ¯4²ó¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ò¤¤Ã¤Æ1½µ´ÖÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤»¤º¤È¤â¡¢Ç¯1²ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢È÷ÃßÉÊ¤ò¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¡È¿©»ö¤ÎËÉºÒ·±Îý¡É¤ò¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡üÎäÂ¢¸Ë¤Ï¤à¤ä¤ß¤Ë¤¢¤±¤Ê¤¤¤Ç¡ª
°ìÅÙ¡¢ÎäÂ¢¸ËÁ´ÂÎ¤ÎÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Ï·×²èÅª¤Ê³«ÊÄ¤ò¡£
¡Ö¤È¤¯¤ËÎäÅà¼¼¤ÏÎäµ¤¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÄäÅÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â24»þ´ÖÄøÅÙ¤Ï¿©ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨¡Ë¡×
ÈïºÒ»þ¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë
¡ÖÈïºÒÃÏ¤Ç¿æ¤½Ð¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²¹¤«¤¤¿©»ö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈïºÒ¼Ô¤Ë¾Ð´é¤¬Éâ¤«¤Ö¤È¤³¤í¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÔ¤µ¤ó¡£
²¹¤«¤¤¿©»ö¤ÎÌþ¤ä¤·¸ú²Ì¤ÏÈ´·²¡£´ÊÃ±¤ÊÄ´Íý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¡õ¥Ü¥ó¥Ù¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¸·¤·¤¤ÈòÆñÀ¸³è¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¡£
²Ð¡¦ÅÅµ¤¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤Î¥Ñ¥¹¥¿¤Î¤Ä¤¯¤êÊý
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ü¥ó¥Ù¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑÎÌ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤Ç¡¢²Ð¤äÅÅµ¤¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤â´ÊÃ±¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ñ¥¹¥¿¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤ÎÊÝÂ¸ÍÑ¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÂÞ ¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹ Áá¤æ¤Ç¥Ñ¥¹¥¿ ÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤ªÅò¡¢¤Ê¤±¤ì¤Ð¿å
¡Ê1¡Ë¡¡¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤Ä¤ÂÞ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¥Ñ¥¹¥¿¤òÀÞ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¡¢¤ªÅò¤Þ¤¿¤Ï¿å¤ò¥Ñ¥¹¥¿¤¬¤«¤Ö¤ëÄøÅÙ¤ËÃí¤°¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¿å¤Ê¤é1»þ´Ö¡¢¤ªÅò¤Ê¤é5Ê¬¤Û¤É¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¡£»Ø¤Ç¥Ñ¥¹¥¿¤¬¤Á¤®¤ì¤ëÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐOK¡£
¡Ê3¡Ë¡¡¿å¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅò¤ò¤¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¡£¿å¤Þ¤¿¤Ï¤ªÅò¤ÏÊÌ¤ÎÍÆ´ï¤Ë¤¢¤±¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡£
¡Ê4¡Ë¡¡¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÂÞ¤ò¤â¤ó¤À¤ê¿¶¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¥½¡¼¥¹¤ò¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤«¤é¤á¤ë¡£È¤¤¬»È¤¨¤ë¤Ê¤éºÇ¸å¤Ë¤Û¤°¤¹¡£
¡ü¥é¥Ã¥×¤Ç»®¤ä¤Þ¤ÊÈÄ¤Î±ÒÀ¸¤òÊÝ¤È¤¦
ÃÇ¿åÃæ¤Ï»®¤ä¥³¥Ã¥×¡¢¤Þ¤ÊÈÄ¤òÀö¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢»®¤È¤Þ¤ÊÈÄ¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥×¤ò¡¢¥³¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥Ý¥êÂÞ¤ò¤«¤Ö¤»¤ÆÎØ¥´¥à¤Ç¤È¤á¤Æ»È¤Ã¤Æ¡×
»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¼è¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£