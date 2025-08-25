【ブサメンガチファイター】もう1人の ”絶対神” カリナ役は安済知佳／圧倒的脅威を感じさせる新ビジュ公開
2025年7月6日（日）よりTOKYO MXほかにて放送中のTVアニメ『ブサメンガチファイター』の新ビジュアルが公開！ もう1人の ”絶対神” カリナ役に安済知佳が演じることが発表され、オフィシャルコメントが到着し、キャラクタービジュアルも公開された。
☆カリナのキャラクタービジュアルや安済知佳イメージカットをチェック！（写真3点）＞＞＞
『ブサメンガチファイター』は原作・弘松涼、漫画・上月ヲサムによる、『月刊ビッグガンガン』（スクウェア・エニックス刊）にて連載されていた漫画作品。続編『ブサメンガチファイターSSS』が『月刊ビッグガンガン』にて連載中だ。
冤罪によって無職の引きこもりになってしまった吉岡しげる（34）は、異世界でもブサメンを貫く事で膨大なステータスを入手。チート級の能力値で ”絶対神” として第二の人生を歩み始める。
同時に異世界にきた3人の男女――聖華、誠司、リーズと行動を共にする事になるが、しげるには「女の子に触れるだけでHPが減ってしまう」という弱点が……。
危険回避のため早々にパーティーを離脱して一人旅をと思うしげるだったが――？
このたび、本作の新たなビジュアルが公開！
こぶしを握り締めるしげるを中心に、戦闘態勢のアルディーン、エルカローネ、悪魔っ子さんが描かれ、頭上にはもう1人の ”絶対神” カリナの姿が……。圧倒的な脅威を前に、しげるたち一行はどのような戦いを見せるのか！
そして第8話で登場した、新たなる脅威である ”絶対神” カリナを演じるのが安済知佳であることも発表！
カリナは闇の組織「オルドヌング・スピア」に属するもう一人の絶対神。常に飄々とした態度で掴めない性格。しげるの前に立ち塞がる障害になると宣言している。
安済知佳からは「まずタイトルのインパクトに心惹かれながら、原作と台本を拝読しました。
「絶対神」という最強無敵感があるわくわくするワードが出てきたかと思えば、みんなが密かに抱えているものが重く繊細で……その温度差など、丁寧に作っているアフレコ現場でした。途中参加のわたしでしたが、とても和やかな雰囲気の現場で居心地良く臨めました」と、コメントが寄せられている。
また、番組公式Xにて、カリナ役安済知佳のサイン入り台本が当たる感想ポストプレゼントキャンペーンを実施中。
公式Xアカウントをフォローのうえ、「#ブサガチ」と「#ブサガチ第8話感想」をつけて第8話の感想をポストしたら応募完了！
本キャンペーンは2025年8月30日（土）23：59までとなっているので、ぜひこの機会に応募してみよう。
（C）弘松 涼／ブサメンガチファイター製作委員会
