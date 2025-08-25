【ウルトラマンオメガ】9月放送場面カット！ 元乃木坂４６・永島聖羅、俳優・長田成哉も出演！
日本時間2025年7月5日（土）あさ9時から、テレ東系6局ネット発、世界同時期放送＆配信がスタートした新番組『ウルトラマンオメガ』。9月の放送場面写真＆エピソードが一挙公開された。
＞＞＞9月放送場面カットをすべてチェック！（写真10点）
初めて触れる「地球人」を少しずつ理解し、相棒となった青年・コウセイが繰るメテオカイジュウとの息の合った戦いぶりで、次々に登場する強力な怪獣たちに立ち向かうソラト＝オメガの姿が毎週大きな話題となっている本作から、さらなる盛り上がりを見せる9月放送エピソードの場面写真が一挙に公開された。
前後編にて贈られる第11・12話では、過去にオメガと相まみえた熱線怪獣グライムが再び出現し大きな混乱に陥る中、そこへ追い打ちをかける様に、さらに強大な力を持つ爆進細胞怪獣エルドギメラが現れる。傷を負いながらも戦いに挑むソラトとコウセイだが、相棒2人の絆もかつてないほどのピンチに立たされることに……。手に汗握る怪獣たちとの戦いの数々と、毎話観る者を楽しませる、『ウルトラマンオメガ』ならではのコミカルな展開にも大注目だ。
そして、第10話「密着！ 2人の素顔」には、アイドルグループ 乃木坂46を卒業以来、俳優や朝の情報番組のリポーターとしても活躍する、永島聖羅が出演。ソラトとコウセイに密着取材を依頼する記者・新川麻希（マキ）役を熱演する。
さらに、第11・12話には、アユムとともに怪獣に対峙する対策チームNDFの指揮を執るタイラ カズヤス役で、ドラマ、映画、舞台と話題作への出演が続く俳優・長田成哉が出演することが決定し、それぞれ喜びのコメントも到着した。
さらにパワーアップする怪獣たちとともに、物語を彩る個性的なキャラクター達も次々に登場する9月のエピソード。物語前半のクライマックスを迎え、1話ごとに予想と期待を大きく上回るストーリーが続く中、ソラト、コウセイ、アユムは未知なる怪獣たちにどのように立ち向かい、向き合ってゆくのか……！？
全国で大好評を博す『ウルトラマンオメガ』だが、9月からは新たに和歌山県・宮崎県でも地上波放送の開始が決定。テレビ和歌山では9月9日（火）から毎週火曜夕方5時26分、宮崎放送では9月21日（日）から毎週日曜あさ5時15分でスタートとなる。
さらに勢いを増す本作の今後の展開をお見逃しなく！
◆9月6日O.A.：第9話「カネナリ怪獣パーク」
朝食のバナナを取り合うソラトとコウセイに、冬眠中の怪獣が発見されたというニュースが舞い込む。
調査に来ていたアユムと合流し、冬眠中の怪獣を匿う日本有数の大企業「カネナリコーポレーション」に潜入する3人だったが、そこでアユムは怪獣保護を謳うカネナリ社長にスカウトされてしまう……！
◆9月13日O.A.：第10話「密着！ 2人の素顔」
ソラトとコウセイに密着取材の依頼が舞い込んだ！？ 熱心な記者のマキによる本気の密着取材で、いつもの調子がでないソラトとコウセイ。
遂に、温泉地に出現した怪獣を取り逃がしてしまった事をきっかけに、2人は大喧嘩になってしまう！
◆9月20日O.A.：第11話「グライム再び」
怪獣退治にも置いて行かれ、オメガが世間からなかなか支持を得られないニュースにも苛立つコウセイは、再びグライム出現の知らせに飛び出してしまう。
一方、NDFのタイラ カズヤスと合流したアユムはグライムの捕獲作戦を実行するが、事態は思わぬ方向に動き出す。
◆9月27日O.A.：第12話「俺のやりたいこと」
怪獣と向き合う事にコウセイを巻き込んでしまっていた事を後悔し、太陽倉庫を出ていく決意をするソラト。ソラトが去り、失意の中さまようコウセイは、現場調査をする研究者の女性との出会いと交流の中で、自らのやりたかった事を問いなおす。
その頃、ドグリドまでも取り込み、更に強力になったエルドギメラを倒す為、NDFでは一大作戦が計画されていた。
（C）円谷プロ （C）ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京
＞＞＞9月放送場面カットをすべてチェック！（写真10点）
初めて触れる「地球人」を少しずつ理解し、相棒となった青年・コウセイが繰るメテオカイジュウとの息の合った戦いぶりで、次々に登場する強力な怪獣たちに立ち向かうソラト＝オメガの姿が毎週大きな話題となっている本作から、さらなる盛り上がりを見せる9月放送エピソードの場面写真が一挙に公開された。
そして、第10話「密着！ 2人の素顔」には、アイドルグループ 乃木坂46を卒業以来、俳優や朝の情報番組のリポーターとしても活躍する、永島聖羅が出演。ソラトとコウセイに密着取材を依頼する記者・新川麻希（マキ）役を熱演する。
さらに、第11・12話には、アユムとともに怪獣に対峙する対策チームNDFの指揮を執るタイラ カズヤス役で、ドラマ、映画、舞台と話題作への出演が続く俳優・長田成哉が出演することが決定し、それぞれ喜びのコメントも到着した。
さらにパワーアップする怪獣たちとともに、物語を彩る個性的なキャラクター達も次々に登場する9月のエピソード。物語前半のクライマックスを迎え、1話ごとに予想と期待を大きく上回るストーリーが続く中、ソラト、コウセイ、アユムは未知なる怪獣たちにどのように立ち向かい、向き合ってゆくのか……！？
全国で大好評を博す『ウルトラマンオメガ』だが、9月からは新たに和歌山県・宮崎県でも地上波放送の開始が決定。テレビ和歌山では9月9日（火）から毎週火曜夕方5時26分、宮崎放送では9月21日（日）から毎週日曜あさ5時15分でスタートとなる。
さらに勢いを増す本作の今後の展開をお見逃しなく！
◆9月6日O.A.：第9話「カネナリ怪獣パーク」
朝食のバナナを取り合うソラトとコウセイに、冬眠中の怪獣が発見されたというニュースが舞い込む。
調査に来ていたアユムと合流し、冬眠中の怪獣を匿う日本有数の大企業「カネナリコーポレーション」に潜入する3人だったが、そこでアユムは怪獣保護を謳うカネナリ社長にスカウトされてしまう……！
◆9月13日O.A.：第10話「密着！ 2人の素顔」
ソラトとコウセイに密着取材の依頼が舞い込んだ！？ 熱心な記者のマキによる本気の密着取材で、いつもの調子がでないソラトとコウセイ。
遂に、温泉地に出現した怪獣を取り逃がしてしまった事をきっかけに、2人は大喧嘩になってしまう！
◆9月20日O.A.：第11話「グライム再び」
怪獣退治にも置いて行かれ、オメガが世間からなかなか支持を得られないニュースにも苛立つコウセイは、再びグライム出現の知らせに飛び出してしまう。
一方、NDFのタイラ カズヤスと合流したアユムはグライムの捕獲作戦を実行するが、事態は思わぬ方向に動き出す。
◆9月27日O.A.：第12話「俺のやりたいこと」
怪獣と向き合う事にコウセイを巻き込んでしまっていた事を後悔し、太陽倉庫を出ていく決意をするソラト。ソラトが去り、失意の中さまようコウセイは、現場調査をする研究者の女性との出会いと交流の中で、自らのやりたかった事を問いなおす。
その頃、ドグリドまでも取り込み、更に強力になったエルドギメラを倒す為、NDFでは一大作戦が計画されていた。
（C）円谷プロ （C）ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京