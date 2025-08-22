日大三との決勝は23日午前10時プレーボール

甲子園球場で行われている第107回全国高校野球選手権大会で、夏初の決勝進出を決めた沖縄尚学に、地元は異様な盛り上がりとなっている。準決勝が行われた21日、沖縄県浦添市役所で撮影された動画が話題を呼んでいる。

話題の動画は浦添市の松本哲治市長が自身のX（旧ツイッター）に投稿したもの。「午後も仕事」との文面が添えられた動画では、市役所のロビーに設置されたテレビに映る準決勝の中継に、市民と思われる約30人が熱い視線を注いでいる。

X（旧ツイッター）で知った沖縄の現状にファンが反応。「ちょうどお昼の時間帯だったからいろんな人が応援できたね」「沖縄の良いところw」「沖縄の全てが止まる甲子園wwwwww」「うらやましいです」「これで文句言う人いないのがわたしゃ好きだよ」「市役所がこの様子なの？ 沖縄大好きwww」「決勝くらい職員みんなで応援していいんじゃないのかな」などのコメントが寄せられている。

準決勝が行われていた21日は、X（旧ツイッター）に「沖縄尚学が逆転した回、車社会の沖縄から車がほとんど消えてました」「沖縄尚学効果で沖縄いまこれ」などと車通りがほとんどない幹線道路の写真を投稿するユーザーが見られた。沖縄県勢としては興南以来15年ぶりの夏の頂点へ、県民の熱狂も最高潮に達していることが分かる。（Full-Count編集部）