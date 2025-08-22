¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡ÙÂè21ÏÃ¡¡¥±¥¤¥´¤¬½÷¤Î»Ò¤Ë¡ª
MBS¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¸á¸å5»þ¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¡£Âè21ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ù¤Ï¡¢½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô300ËüÉôÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡£Ëâ½÷¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯½¤¹ÔÃæ¤Î¥Ë¥³¤Ï¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Çµ´¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¡¦²µÌÚ¼é¿Î¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÍÄÆëÀ÷¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¤È¤¤á¤¯¥Ë¥³¤Î°ìÊý¡¢¼é¿Î¤Ë¤ÏÍ½¸À¤µ¤ì¤¿ºÒ¤¤¤«¤é¥Ë¥³¤ò¼é¤ë»È¤¤Ëâ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤¬¡£¥Ë¥³¤ÎËâË¡¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¡¢Ç¯¤´¤í¤ÎÃË½÷¤ÎÆó¿ÍÊë¤é¤·...Á°ÅÓÂ¿Æñ¤ÇËàëÅÉÔ»×µÄ¤ÊÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª ¡ØSKET DANCE¡Ù¡ØÈàÊý¤Î¥¢¥¹¥È¥é¡Ù¤Î¼Ä¸¶·òÂÀ¤¬ÉÁ¤¯´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥Þ¥¸¥«¥ë¥³¥á¥Ç¥£³«Ëë¡£
Âè21ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ãÂè21ÏÃ¡ÖÈëÌ©¤Î¾×Æ°¡¿¥±¥¤¥³¤Îµ¤¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¿¥¸¥¥ë¤Î²µÌÚ²ÈË¬Ìä¡×¡ä
¥±¥¤¥´¤ÏÆ°²è¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬¿¤Ó¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Æ±µï¤¹¤ë¥Ë¥³¡¢¥â¥ê¥Ò¥È¡¢¥«¥ó¥·¡¢¸«À²¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤â¡Ö¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¡ª¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£Æ°²è¤Ë²Ú¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¥Ë¥³¤Ë½Ð±é¤òÍê¤à¤â¥â¥ê¥Ò¥È¤ËµÑ²¼¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥Ë¥³¤Ï¥±¥¤¥´¼«¿È¤ò ¡É½÷¤Î»Ò¡É ¤Ë¤¹¤ëËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡ä¡ä¡äÂè21ÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë
¡ÊC¡Ë¼Ä¸¶·òÂÀ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¥¦¥©¥Ã¥ÁÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
