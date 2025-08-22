『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』第8話 「人間のような猫」VS「熊のような猫」！
7月7日（ニャニャ月ニャの日）からテレ東・BSテレ東（地上7ch／BS7ch ”ニャニャch” ）ほかにて順次放送がスタートした『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』、第8話のあらすじと場面カットが到着。
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、マッグガーデン発行『月刊コミックガーデン』『MAGCOMI』で連載中、原作・ホークマン、作画・メカルーツによる衝撃のキャットフルコミック。テレ東・BSテレ東（地上7ch／BS7ch）ほかにて7月7日より順次、放送がスタートしている。
そして第8話のあらすじはこちら！ ショッピングモール編クライマックス。目の前に現れた熊に、どう立ち向かっていくのか。乞うご期待！
＜Chapter8「ニャルマゲドン」＞
物資調達を終えたクナギら猫大好き一行の前に、突如、背に猫を乗せた熊が立ちはだかる。しかしクナギは、それはもはや熊ではなく、凄まじい破壊力を持つ1匹の猫だと言い放ち、自らも猫の構えを取る。「人間のような猫」と「熊のような猫」との決闘である！そしてアラタもまた猫との「ラグナロク」を勃発させていた…！
☆第8話先行カットをチェック！（写真7点）＞＞＞
脚本：村越繁
絵コンテ：齋藤徳明
演出：水野健太郎
作画監督：山田俊也 たかはしなぎさ
（C）ホークマン・メカルーツ/マッグガーデン/ニャイリビ製作委員会
