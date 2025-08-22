【薬屋のひとりごと】四季ビジュアル第2章！ 8月は夏野菜×猫猫・趙迂
アニメ『薬屋のひとりごと』のビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」第2章。8月ビジュアルは、夏野菜がテーマ。
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
2025年1月から放送を開始した第2期は、各種配信プラットフォームで常に上位にランクイン。勢いそのまま、4月からスタートした第2クールが7月4日（金）に最終回を迎えた。「＃薬屋のひとりごと」がトレンド1位にランクインし、さらに放送終了後には【続編の制作決定】も発表、来年2026年8月15日にはシリーズ初となるスペシャルイベントの開催も決定し、盛り上がりを見せている。
TVアニメ『薬屋のひとりごと』では、毎月22日は「猫猫の日」（ニャンニャン→ねこねこ→猫猫）として企画を実施してきた。2024年7月からは「猫猫、壬氏と巡る四季」という企画がスタート。毎月22日に『薬屋のひとりごと』のキャラクターたちと、季節の植物をテーマにした新規描き下ろしが公開される。本編では見ることのできないキャラクターたちの姿を描いたビジュアルとなっている。
毎月22日、猫猫の日に季節の植物をテーマにした新規ビジュアルを一枚ずつお届けする企画、「猫猫、壬氏と巡る四季」。2024年7月からスタートし、25年6月22日で1年をめぐり一度幕を閉じたが、皆様からの好評にお応えして第2章がスタート。
8月ビジュアルは、夏野菜をテーマに描かれている。ナスやトマトなどを籠いっぱいに収穫していく猫猫と、夏の強い日差しに負けず、元気いっぱいに走りまわる趙迂。まだまだ暑い日が続く8月にぴったりなビジュアルとなっている。
また、公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布している。こちらもチェックしてほしい。
さらに、ビジュアル公開にあわせて、Xでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5名様に今回公開されたビジュアルカードがプレゼントされるキャンペーンとなっている。ぜひご参加を。
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
