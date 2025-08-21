２０日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」では、女子中高生９００人に聞いた「好きな芸人ランキング」を放送。この調査は過去５回行われ、５回全てでベスト５入りを果たしているＮＯＮ ＳＴＹＬＥが今回もベスト５に入るのか？に注目が集まった。

この日は「女子中高生の人気芸人ランキング、時は令和七年さすがにＮＯＮ ＳＴＹＬＥはもうランク外説」を放送。ノンスタと同期の平成ノブシコブシの徳井健太がプレゼンターを務め、１４年から２２年まで５回調査された中でいずれもＮＯＮ ＳＴＹＬＥがベスト５入りしているのは「信じられない結果」「そんなことがあるわけない」などと疑問視。最初の調査から１１年経過していることもあり、今回こそ圏外となっているのでは？と予想するも…。

やはりノンスタ人気は健在で、なんと５位にランクイン。これにはスタジオも騒然となり「うわー！来た！」「また入ってる！」「５位だってさ！おい」など大騒ぎ。陣内智則、くっきー。は「まだ？」「正直、まだ？っていう感じ」などと率直な思いもポロリ。

ノンスタを推している女子高生に好きな理由を聞くと「『今日好き』に出てて、みんな好き」と、井上裕介が高校生恋愛リアリティショー「今日、好きになりました」でＭＣを務めていることも影響。さらに、井上が１６年に起こした自動車事故で謹慎の騒動も女子中高生たちは「知らない」とすでに風化していることも後押しとなったようだ。

これにはノンスタ人気を疑っていた徳井も「ネタを必死にＹｏｕＴｕｂｅに上げているわけでもなく、ここにいるのは素晴らしい才能。びっくりしました」「大変申し訳ございませんでした」と完全脱帽していた。