

百十四銀行

百十四経済研究所が香川県内の企業を対象に生成AIの利用状況をアンケート調査したところ、「利用中」と答えた企業は24％にとどまり、「利用していない」が50％にのぼりました。「検討中」が20％、「試行中」が６％でした。

どんな業務で利用しているかを尋ねたところ、「メール、会議メモ、マニュアルなどの文書作成」が67％と最も多く、「データ分析や報告書作成など」が41％、「商品やサービスの企画や開発」が24％、「IT対応」が23％、「顧客対応、チャットボット、FAQ」が21％と続きました。

生成AIの効果や期待について尋ねたところ、9割が「作業時間の短縮」、５割が「人手不足の補充」と答えました。業績の向上につながる「アイデア創出」は42％、「品質向上」は22％にとどまりました。

百十四経済研究所によりますと、生成AIが人手不足の解消につながる期待はあるものの、どの業務でどう活用れば良いかイメージできていない企業が多いようだということです。

調査は2025年６月、香川県内に本社または主工場がある421社に郵送とウェブで行い、271社から回答を得ました。