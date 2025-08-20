【ワシントン＝淵上隆悠、池田慶太】米国のトランプ米大統領は１９日、ロシアの再侵略を防ぐウクライナの「安全の保証」を巡り、米軍の地上部隊の派遣を否定し、欧州の地上部隊を航空面で支援する考えを示唆した。

１８日に行われた米国とウクライナ、欧州諸国らによるトップ会談をきっかけに、安全の保証を巡る議論が加速している。

トランプ氏は米ＦＯＸニュースの番組で、「米軍が地上部隊を出すことはないと保証できるか」と問われ、「保証する。私は大統領だ」と応じた。トランプ氏は、英独仏が中心となって地上部隊を派遣するとの認識を示し、「我々は空から彼らを支援したい」と説明した。輸送支援などを想定している可能性がありそうだ。

米ニュースサイト・アクシオスは１９日、米欧とウクライナが安全の保証に関する枠組みを協議する委員会を発足させたと報じた。ルビオ米国務長官がトップを務め、各国で安全保障を担当する当局者らが集中的に議論を行うという。

一方、トランプ氏はＦＯＸの番組で、調整が進む露ウクライナ首脳会談を巡り、プーチン露大統領について「良い対応をしてもらいたい。そうでなければ厳しい状況になるだろう」と述べたが、詳細は明かさなかった。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領には、「ある程度の柔軟性も示してほしい」と注文をつけた。領土問題などで一定の譲歩が必要との認識を示したものだ。