こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。

現在、アイリスオーヤマのクレンジングシャワーヘッド、タニタの「体組成計 BC-314」など、人気のアイテムがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は執筆時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

日々の入浴で全身の美容ケアができる、アイリスオーヤマのクレンジングシャワーヘッドが40％ポイントバック！

【公式】シャワーヘッド マイクロナノバブル 節水 止水 ウルトラファインバブル ミスト バブル スキンケア プレゼント ギフト アイリスオーヤマ ミコラ MiCOLA * [安心延長保証対象] 16,980円 （40%還元：8月27日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

日々の入浴で全身の美容ケアができる、IRIS OHYAMA（アイリスオーヤマ）の「MiCOLA ウルトラファインバブル クレンジングシャワーヘッド」が40％ポイントバックとお得に販売中です。

ウルトラファインバブルが毛穴の奥まで入り込み汚れを吸着することで、洗浄力がアップ。また、お湯が角層まで浸透することで肌のうるおいをサポートするため、全身の美容ケアもできます。

シャワーヘッドは工具不要で取り付けでき、使用中のシャワーヘッドと付け替えることで最大約50％の節水を期待できるほか、止水機能も搭載しており、洗顔や洗髪など目が開けられない時も蛇口をひねらずに手元で水を止められる優れモノです。

乗った人を自動で見分ける「乗るピタ機能」付きのタニタの「体組成計 BC-314」が20％ポイントバック！

タニタ 体組成計 体重計 ヘルスメーター BC-314 体脂肪率/内臓脂肪レベル/筋肉量/基礎代謝量/体内年齢/推定骨量/アクティブ度/BMI/50g単位 5,780円 （20%還元：8月21日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

体重とカラダの電気抵抗値から乗った人を自動で見分ける、乗るピタ機能付きのタニタの「体組成計 BC-314」が、20％ポイントバックで登場しています。

50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチしてくれ、体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。

体重、体脂肪率、BMI、筋肉量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量の8つの測定項目で自分のカラダの状態をわかりやすくチェックでき、27mmの薄さの乗りやすい設計で、立てかけ収納OKなのも嬉しいポイントです。

デスク周りの限られたスペースを整理整頓するのに最適なエレコムのモニターアーム が20％ポイント還元とお得に！

エレコム モニターアーム ワイドモニター対応 17〜49インチ対応 耐荷重20kg ガススプリング カウンターバランスタイプ 奥行が長いデスクに最適 DPA-SS11BK 14,550円 （20%還元：8月21日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ELECOM（エレコム）の「モニターアーム DPA-SS11BK」は、デスク周りの限られたスペースをすっきりと整理整頓するのに最適なアイテム。17インチから49インチまでのモニターに対応し、最大20kgまでの耐荷重を持つこのアームは、VESA規格に準拠しており、さまざまなモニターに対応可能です。

モニターの位置を自由に動かして調整できるのでベストポジションにセットでき、可動域の広い5軸可動のアームタイプで、オフィスや自宅でのレイアウト調整が簡単に行えます。

デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べるのも◎なアイテムが20％ポイント還元とお得に登場しています。

枕にもなるぬいぐるみ ぬいぐるみ 枕 クッション お昼寝 ギフト ピロー 犬 イヌ ネコ 猫 ぞう 象 キツネ 狐 恐竜 キョウリュウ ウサギ 兎 動物 ふわふわ かわいい まくら プレゼント 可愛い 贈り物 1,980円 （20%還元：8月27日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

ふわふわ癒しのぬいぐるみがパタンと開けば枕になる、Colta（コルタ）の「枕にもなるぬいぐるみ」が、20％ポイント還元中です。

ぬいぐるみの面ファスナーをピッと外すだけで、枕に変身。愛らしい表情のぬいぐるみが、心地よいお昼寝タイムをサポートしてくれます。

ぬいぐるみのお腹側が接触冷感生地なので、夏もひんやり快適。冬はモコモコ生地側を使用することでポカポカ暖かくお昼寝できますよ。

CORONA 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー CDM-1024(AS) 35,980円 （20%還元：8月21日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

CORONA（コロナ）の「どこでもクーラー CDM-1024」は、冷風・衣類乾燥・除湿の1台3役マルチタイプの冷風・衣類乾燥除湿機です。

エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに活躍する「冷風運転」は、最大吹き出し温度差約-10℃のさわやか冷風。風量はパワフル・標準・弱の3段階から選べます。「除湿運転」は、広いリビングルームもクローゼットも強力に除湿することが可能。

「衣類乾燥運転」は、乾きにくい梅雨時や冬の衣類乾燥で大活躍。ランドリールーバーを上向きにすることで簡単に衣類乾燥ができます。約2kgの洗濯物が約119分で乾燥するなど、室内干しの洗濯物を早く乾かしたいときに最適なアイテムが20%ポイント還元とお買い得です。

その他にもお買い得商品が多数！ 最大50%ポイント還元も

日用品

＼スーパーDEAL★30% ポイント還元 ／ 入浴剤 クール 体感-2℃の新感覚 水素入浴剤 H&〔アッシュアンド〕COOL 350g 10回分 睡眠 快眠 暑さ対策グッズ 熱中症対策グッズ 冷感 冷却 爽快 ひんやり クールダウン ギフト 水素風呂 2,700円 （30%還元：8月21日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

【P20倍 特典付き21日9:59マデ】【公式】Yunth 生ビタミンC 美白 美容 液 1ml×28包 | 美容 液 ビタミンC 導入 美容 液 先行 美容 液 ブースター 美白 ランキング おすすめ スキンケア スキンケアセット | ユンス ゆんす 3,960円 （20%還元：8月21日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

【公式】オ ルナ オーガニックパック シート マスク フェイス マスク パック選べる3種類 日本製 大容量 美容 液 約8本分 390ml 30枚 3点セット 5,940円 （50%還元：8月21日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

飲料品

【公式】水 500ml 24本 ミネラルウォーター 天然水 送料無料 富士山の天然水 富士山の天然水500ml ラベルレス 国産 天然水 バナジウム バナジウム含有 防災 備蓄 アイリスオーヤマ【iris_dl05】 2,680円 （50%還元：8月27日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

UCC COLD BREW BLACK ペット(500ml*24本入)【コールドブリュー(COLD BREW)】[ア イスコ ーヒー ペットボトル 無糖 ケース] 3,890円 （40%還元：8月27日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

Image/Source:楽天市場