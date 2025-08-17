物忘れが増えたり、前と同じことができなくなったりすると、「自分も年を取ったな」とため息をつきたくなるかもしれません。でも、じつは脳は年とともに成熟していくため、年代とともにその働きも変わっていくものなのだとか。そこで、20代から50代までの各年代における脳の変化や人生を充実させるための方法について、脳科学者の黒川伊保子さんに伺いました。

進化し続ける女性の「脳」

私たちの脳神経回路には、天文学的な数の回路がありますが、そのすべてが常に活性化していると、いろいろなことの判断ができない仕組みになっています。

たとえば、目の前を猫が横ぎったとしたら、それを「猫」と認知する回路だけが立ち上がらないといけません。象と豚の回路も同時に立ち上がると、それがなにかわからなくなってしまいますよね。

ヒトは、脳神経細胞数が人生最多の状態で生まれてきます。ありとあらゆることを感知できるので、逆に目の前のものがなにかをとっさに判断することができません。

そして、日々の暮らしを重ねることで、生まれてきた環境に必要のない細胞を捨て、残された細胞の関係性をつくることで、家族を認知したり、言葉を認知したりできるようになるのです。

こうして、脳は経験によって知識を増やしながら、一方では、経験によって回路に優先順位をつけて絞り込むことで、とっさの判断を間違わない、より洗練された状態を手にしていきます。

●28歳までの脳は「がむしゃらな入力装置」

その観点で人生を見ると、28歳までの脳は、知識を増やす「入力系」に偏っています。経験によって、さまざまな知識や方法論を手にするときなのです。

脳は、いわば「がむしゃらな入力装置」。恋にも、勉強にも、遊びにも、がむしゃらになれるし、そこから、大事な「生きる知恵の基礎」（どうすればモテるのか、どうすれば儲かるのか…など）を手に入れていきます。

だから、28歳までは、がむしゃらに生きてくださいね。好奇心を感じたこと、あるいは先輩に「こうしなさい」と言われたことに、「自分に合っているのかしら、なにになるのかしら」なんて四の五の言わずに、飛び込んでください。

●人生でもっとも傲慢な30歳の脳は「次の冒険」へ

そして、だれもが28歳を超えると、がむしゃらさを失っていきます。それは、脳が単純記憶力のピークを過ぎ、次の段階へ入ったから。30歳のお誕生日の頃には、ここまでの「入力」のおかげで、その人が生きる環境においての「世の中のしくみ」の裏も表も、上も下も、右も左もわかるようになっています。

そんなわけで、「世の中を見きった」ような気分になるのが、30歳前後の脳の特徴。人生でもっとも傲慢なときかもしれません。でも、その傲慢さも、次の「人生の冒険」へ飛び込んでいく大事な起爆剤。どうぞ、思う存分、傲慢になってくださいね。

30代の“つらい失敗”が「エクセレントな脳」をつくる

30代の10年間、脳は人生でもっとも苦しい時期を迎えます。世の中のすべてを見とおせる脳になったのに、回路の優先順位がしっかりついていないので、迷うからです。

30代の脳は、「だれになんと言われようと、それしかない、ずんと腹に落ちる、自分だけの選択」というのが、まだしにくいのです。

当然、評判や昇進など、他人の評価を気にします。そのため、いくつもの選択肢が浮かび、選ぶのに迷うし、選んだ後もまだ惑う。人になにか言われる度に、気分も乱高下します。

しかも、脳は失敗事例を早めに経験したうえで、「失敗に使われた回路」を整理してしまいたい。だから、失敗確率も高い時期で、苦しんだあげくの選択が間違っている可能性も高いのです。なんて苦しい脳かしら。はるか昔に越えてきた道だけれど、私は30代の方々に常に深い同情があります。

でもね、30代の脳の使命は、「苦しい選択」をして失敗し、脳の「失敗回路」を早く消すこと。だから、思う存分痛い思いをして泣いてください。

けれど、それは、脳の豊かな感性のための、大事なエクササイズ。痛い思いをする度に、脳はエクセレントになっていきます。絶対です。

その際に、ぜひ気をつけてほしいことがあります。痛い思いをしたとき、それを他人のせいにしたら、せっかくの「失敗回路」の消去がうまくいきません。

それじゃ、なんのために泣いたのか意味がない。だから、辛い思いをしたときは、必ず自分の責任にしましょう。

たとえ、だれかに裏切られても、「ひどい」と恨まずに「裏ぎらせたことが悲しい」と思うくらいの覚悟で。

40代の物忘れは「老化」ではなく「進化」

その苦しみも、40歳になる頃にはラクになります。失敗回路に信号が行きにくくなるからです。ただし、脳のここそこにとっさに信号が行かない回路ができているので、物忘れが始まります。

頭に浮かんだ女優の名前が出てこないのは、そんなことを思い出せなくても生きていけるから。物忘れは、老化ではなく進化なのです。恐れないで大丈夫。

40代は物忘れが進むと共に、成功事例が増えていくとき。30代よりは、ずっと生きやすくなりますが、まだ確信の強さでは50代ほどの完成度ではありません。

そのため、周囲への迫力がいまいち。40代は、「自分は正しいのに、周囲の評価がたりない。みんな頭が悪いの？」と感じます。

つまり、周りが愚かに見えたら、正しい40代の脳ということですね（微笑）。

けれど、わずかに迫力のたりない感じが繊細さに見え、年上好きの若い男性にとって魅力的な年代でもあるのです。

50代で「深い確信に満ちた脳」が完成

30代の混迷、40代の物忘れを抜け、50代半ばに脳は完成します。

失敗回路に信号が行きにくくなり、「自分だけの深い確信」で生きられるようになります。

このため、ちゃんと自分の傷を自分でなめてきた人は、「人生の達人」として、あらゆる場所で見解を求められ、話を聞いてもらいたい人に囲まれます。

成功した多くの人が、「人生が充実している、と感じたのは50代」と言います。

50代、エレガントでキュートなマダムになって、若い人に知恵をあげる自分を想像してみて。そのための今日の苦しみ。そう思えば、30代の涙も、40代のいきどおりも宝物。どうか、上手に人生の波に乗ってくださいね。

※ この記事は『運のトリセツ』（扶桑社刊）より一部抜粋、再構成のうえ作成しております