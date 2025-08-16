ホロライブプロダクションブース

カバーは、8月16日・17日に東京ビックサイトで開催されているコミックマーケット106（夏コミ）の企業ブースに、「ホロライブプロダクション」のブースを出展した。

今回のC106では、「hololive OFFICIAL CARD GAME」のカードショップをイメージしたブースに、これまで発売されたサインカードなど歴代ホロカやポップが展示されている。カードはこれでもかというほどの量が展示されており圧巻だ。

また、物販コーナーではイベント限定特典エールカード付きの＜ホロナツパラダイスver.のスタートデッキセット＞の販売やノベルティの配布が行なわれており、カードや物販を求めるファンで大混雑していた。

【歴代ホロカの展示】【ポップスタンドの展示】

兎田ぺこらさん

尾丸ポルカさん

一条莉々華さん

白上フブキさん

角巻わためさん

ブースに設置されたモニターには各ホロメンが順番に出演。なお、853は「ヤゴーサン」と読む

yagooこと谷郷氏のポップも

【物販コーナー】

大盛況の物販コーナー