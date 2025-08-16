歴代カード一挙展示！「ホロライブ」、ホロカのカードショップをイメージしたブースを出店【C106】
【コミックマーケット106】 8月16日・17日開催
ホロライブプロダクションブース
カバーは、8月16日・17日に東京ビックサイトで開催されているコミックマーケット106（夏コミ）の企業ブースに、「ホロライブプロダクション」のブースを出展した。
今回のC106では、「hololive OFFICIAL CARD GAME」のカードショップをイメージしたブースに、これまで発売されたサインカードなど歴代ホロカやポップが展示されている。カードはこれでもかというほどの量が展示されており圧巻だ。
また、物販コーナーではイベント限定特典エールカード付きの＜ホロナツパラダイスver.のスタートデッキセット＞の販売やノベルティの配布が行なわれており、カードや物販を求めるファンで大混雑していた。【歴代ホロカの展示】 【ポップスタンドの展示】
兎田ぺこらさん
尾丸ポルカさん
一条莉々華さん
白上フブキさん
角巻わためさん
ブースに設置されたモニターには各ホロメンが順番に出演。なお、853は「ヤゴーサン」と読む
yagooこと谷郷氏のポップも【物販コーナー】
大盛況の物販コーナー