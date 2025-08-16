¡ÚSAKAMOTO DAYS¡ÛTHE SUGAR PUNCH¥³¥é¥Ü¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Æ¥¤¥¹¥È¡ª
¥¢¥Ë¥á¡ØSAKAOMTO DAYS¡Ù¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE SUGAR PUNCH¡×¤Î¸ø¼°¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ù¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸´¶°î¤ì¤ë¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿14ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
⽇¾ï¡ß⾮⽇¾ï¤Î»¦¤·²°¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥¢¥¯¥·¥ç¥óTV¥¢¥Ë¥á¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤Ï¡¢Îë⽊Í´⽃¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£
¸µ¡¦ÅÁÀâ¤Î»¦¤·²°¤Ç¤¢¤ëºäËÜÂÀÏº¤¬¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤È¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÆü¾ï¤ò¼é¤ë°Ù¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤ËÇ÷¤ê¤¯¤ë»ÉµÒ¤ÈÀï¤¦¡¢»¦¤·²°¥½¥ê¥Ã¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
ºäËÜ¤¿¤Á¤¬ÂçË½¤ì¤¹¤ëÆü¾ï¡ßÈóÆü¾ï¤Î»¦¤·²°¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
Âè1¥¯¡¼¥ë¤ÏºäËÜ¤¿¤Á¤¬¡¢Ææ¤Î¿ÍÊª ¡É✕¡Ê¥¹¥é¡¼¡Ë¡É ¤¬Êü¤Ä¶¯¿Ù¤Ê»¦¤·²°¤¿¤Á¤ò°µÅÝÅª¤ÊÀïÆ®ÎÏ¤ÈÃÄ·ëÎÏ¤Ç¼¡¡¹¤ËÂÇ¤ÁÅÝ¤·¤Æ½ªËë¡£¸½ºß¡¢Âè2¥¯¡¼¥ë¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤À¡£
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡ß¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTHE SUGAR PUNCH¡×¤ÈËÜºî¤Î½é¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤ÏºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë ¡ÉOREDER¡É ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëºäËÜÂÀÏº¤ä¥·¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¡ÉORDER¡É ¤ÎÂçÐÇ¡¢¿À¡¹²ö¡¢Æî±À¡¢ä»¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸É÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯8·î9Æü¤è¤ê¡¢ THE SUGAR PUNCH¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤Ãæ¡¢Á´¹ñ¤Î¼è°·Å¹¤Ë¤Æ½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ÖTHE SUGAR PUNCH¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØSAKAMOTO DAYS¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤¼¤Ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡ËYS/S.SP
