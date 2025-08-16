【地縛少年花子くん】10周年記念ミュージアムの追加新作グッズ＆神奈川会場入場情報！
2025年1月より開催中の「地縛少年花子くん10周年記念ミュージアム」が8月より神奈川・渋谷にて開催。追加新作グッズ情報が公開された。
＞＞＞新作グッズをチェック！（写真6点）
月刊『Gファンタジー』で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。
2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』、2025年冬にはTVアニメ『地縛少年花子くん2』前編がテレビ放送＆グローバル配信され、2025年7月6日（日）16：30からTBS系全国28局ネットにて後編の放送がスタートしている。
「地縛少年花子くん10周年記念ミュージアム」は、作品生誕10 周年をお祝いする特別なミュージアムイベント。2025年1月31日（金）から東京で開催され、大阪、愛知、福岡、北千住、宮城を巡回、8月16日（土）からは北海道・サッポロファクトリーで開催されている。
この後は9月13日（土）からは神奈川・マルイファミリー溝口、10月11日（土）からは東京・渋谷モディにてファイナルが開催される。
このたび、神奈川会場と渋谷会場より発売される新作グッズが公開された。
神奈川会場では、「トレーディングミニ缶バッジ（10th Anniversary）」と「トレーディングウッドキーホルダー（10th Anniversary）」の2種類、渋谷会場では、「トレーディング色紙（10th Anniversary）」と「缶バッジ2個セット（ボタニカル）5種」の2種類が登場する。
そして神奈川会場への入場事前WEB抽選の応募も始まった。応募期間は8月21日（木）の23：59までで、8月29日（金）頃に当選発表が行われる予定だ。
新作グッズをいち早くゲットできるチャンス、入場事前WEB抽選の応募期間をお間違えのないように。
（C）AidaIro/SQUARE ENIX
＞＞＞新作グッズをチェック！（写真6点）
月刊『Gファンタジー』で連載中の、あいだいろによる大人気コミック『地縛少年花子くん』。
2022年冬にはアニメ再始動プロジェクトが開始し、2023年＆2024年秋にはショートアニメ『放課後少年花子くん』、2025年冬にはTVアニメ『地縛少年花子くん2』前編がテレビ放送＆グローバル配信され、2025年7月6日（日）16：30からTBS系全国28局ネットにて後編の放送がスタートしている。
この後は9月13日（土）からは神奈川・マルイファミリー溝口、10月11日（土）からは東京・渋谷モディにてファイナルが開催される。
このたび、神奈川会場と渋谷会場より発売される新作グッズが公開された。
神奈川会場では、「トレーディングミニ缶バッジ（10th Anniversary）」と「トレーディングウッドキーホルダー（10th Anniversary）」の2種類、渋谷会場では、「トレーディング色紙（10th Anniversary）」と「缶バッジ2個セット（ボタニカル）5種」の2種類が登場する。
そして神奈川会場への入場事前WEB抽選の応募も始まった。応募期間は8月21日（木）の23：59までで、8月29日（金）頃に当選発表が行われる予定だ。
新作グッズをいち早くゲットできるチャンス、入場事前WEB抽選の応募期間をお間違えのないように。
（C）AidaIro/SQUARE ENIX