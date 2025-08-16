¡ÖMETAL BUILD DRAGON SCALE ¥µー¥Ð¥¤¥ó¡ÊÇò¤ÈëÊõ¡Ë¡×¤¬Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡£½ãÇò¤ÎÁõ¹Ã¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥µー¥Ð¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Ú#º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¡Û
¡¡2023Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖMETAL BUILD DRAGON SCALE ¥µー¥Ð¥¤¥ó¡×¤¬¡ÈÅÁÀâ¤ÎÈëÊõ¡É¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥«¥éー¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Îº²¥¦¥§¥Ö¾¦Å¹¤Ë¤Æ8·î31Æü¤Þ¤ÇÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡ÖMETAL BUILD DRAGON SCALE ¥µー¥Ð¥¤¥ó¡ÊÇò¤ÈëÊõ¡Ë¡×¡£12·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£²Á³Ê¤Ï38,500±ß¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡¡OVA¡ÖÀ»Àï»Î¥À¥ó¥Ð¥¤¥ó¡¡New Story of AURA BATTLER Dunbine¡×¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥Ð¥é¥ó¤ÎÌ±¤¬¡ÈÈëÊõ¡É¤È¤·¤Æ¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÅÁÀâ¤Î¥ªー¥é¥Ð¥È¥éー¡Ö¥µー¥Ð¥¤¥ó¡×¡£¤³¤Îµ¡ÂÎ¤ò¡ÖMETAL BUILD DRAGON SCALE¡×¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Î¤â¤ÈÀ¸ÊªÅª¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤ÆÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖMETAL BUILD DRAGON SCALE ¥µー¥Ð¥¤¥ó¡×¤À¡£
¡ÖMETAL BUILD DRAGON SCALE ¥µー¥Ð¥¤¥ó¡×¤òÇò¤ÇÅÉÁõ¤·¤¿¡ÖÇò¤ÈëÊõ¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖMETAL BUILD DRAGON SCALE ¥µー¥Ð¥¤¥ó¡×¤òÎ³»Ò´¶¤Î¤¢¤ëÇò¤ò¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ÇÅÉÁõ¤·¤¿OVAÈÇ¤Îµ¡ÂÎ¤Ë¶á¤¤¡ÖÇò¤ÈëÊõ¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢Èó²ÄÆ°¤ÎæÂ¥Ñー¥Ä¤ä¥ªー¥é»Â¤ê¤ÎÂç·¿¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê¤É¡¢¿·µ¬Â¤·Á¥Ñー¥Ä¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ú¥¤¥ó¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡¢Á´¿È¤òÊ¤¤¦Çò¤ÎÅÉÁõ¤¬ÍðÈ¿¼Í¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥éー¤Î¥µー¥Ð¥¤¥ó¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£Í×½ê¤Î¥´ー¥ë¥ÉÅÉÁõ¤ä¡¢æÂ¤ä¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ê¤É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Èー¥¿¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸ÊªÅª¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò»Ü¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ·Ñ¾µ
Ê£»¨¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥ªー¥é¡¦¥³¥ó¥Ðー¥¿ー
¡¡¶²½Ã¤Î³°³Ì¤È¶ÚÆù¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÀ¸ÊªÍ³Íè¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Çò¤ä¥´ー¥ë¥É¤Î¥«¥éー¤Ç¹âµ®¤Ê°õ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥¯¥Ô¥Ã¥È¤äæÂ¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤Ï¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥óÅÉÁõ¤Ë¤è¤ê¿ÀÈëÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖMETAL BUILD¡×¥·¥êー¥º½àµò¤Î¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¥Ñー¥Ä¤òÆâÂ¢¤·¡¢²ÄÆ°À¤È·øÏ´À¡¢¤½¤·¤Æ½ÅÎÌ´¶¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Í×½ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¡¢Èþ¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¿·¤¿¤ËÂ¤·Á¤µ¤ì¤¿¥ªー¥é»Â¤ê¤ÎÂç·¿¥¨¥Õ¥§¥¯¥È
¡¡TAMASHII NATIONS STORE TOKYO¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ýÄÅ¥Ýー¥¸¥ó¥°¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Í½Ìó¤ÎÄùÀÚ¤Ï¤â¤¦´Ö¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤Î¸¡Æ¤¤Ï¤ªÁá¤á¤Ë¡£
¡¦¾¦ÉÊ¹ØÆþ¥Úー¥¸
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º