³ý¸¶¼ÂÎ¤¡Ö²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ØANIMAX MUSIX¡Ù¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë"¥Û¡¼¥à"¡×¡¢½Ð±éºî¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤â
¡ÖÂè15²ó±ÒÀ±ÊüÁ÷¶¨²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¥¢¥ï¡¼¥É¡×¼ø¾Þ¼°¤¬7·î23Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢±ÇÁü¡¢¹½À®ÎÏ¡¢´ë²èÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡ÖLemino presents ANIMAX MUSIX 2024 SPRING ¡ÁLIVE & BACKSTAGE¡Á¡×¤¬¡¢ÈÖÁÈÉôÌç¡ÖÃæ·Ñ¡×¤ÎºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡¢À¼Í¥¡¦²Î¼ê¤Î³ý¸¶¼ÂÎ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢±ÒÀ±ÊüÁ÷¶¨²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë³ÆÊüÁ÷¶É¤¬ÀìÌçÀ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´ë²è¡¦À©ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Â¾¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤ÀÍÎÁ¡¦Â¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊüÁ÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎºîÉÊ¤ò¾Î¤¨¡¢É½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡ÖANIMAX MUSIX¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥«¥Ð¡¼¥½¥ó¥°¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë±é½Ð¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¼ø¾Þ¼°¸å¤Ë³ý¸¶¼ÂÎ¤¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢É½¾´¤µ¤ì¤¿´¶ÁÛ¤ä¡ÖANIMAX MUSIX¡×¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼õ¾Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ì½ï¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤òÄº¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬³§¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¾Þ¤ò¼õ¤±¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³§¤µ¤ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼õ¤±¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¼õ¾Þ¤·¤¿¸ø±é¤ÎÃæ¤ÇÁ´4¶Ê¤òÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö»ä¤¬²Î¼ê³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÅöÆü¤Ï¤¹¤´¤¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø"¥Û¡¼¥à"¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³Ú¤·²á¤®¤Æ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×
¢£¼«Ê¬¤¬²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬´õË¾¤Ë¤Ê¤ë
¨¡¨¡¡ÖANIMAX MUSIX¡×¤Î¸ø±é»þ´Ö¤Ï6»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ´¶»þ´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃ»¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡ÖºòÇ¯¤Î¡ØANIMAX MUSIX 2024 FALL¡Ù¤òµÒÀÊ¤«¤é³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÂÔµ¡»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ø±éÁ´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÒÀÊ¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤Ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Ê¤¬¤é±é½Ð¤ò¹Í¤¨¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ´¶¤Ç2»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡ØANIMAX MUSIX¡Ù¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¼ÂºÝ¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÈÌ´¤Î¶¦±é¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¹©É×¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³ý¸¶¤µ¤ó¤â¡ÖParadise Lost¡×¤òMay'n¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖMay'n¤Á¤ã¤ó¤È¤ÏÄ¹¤¤¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë´Ø·¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¢¥Ë¥á¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¥·¡¼¥ó¤òÎÏ¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï"Éé¤±¤Ê¤¤¤¾"¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¨¡¨¡¤½¤¦¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬´î¤Ö»Ñ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ©¤Ë´¶¤¸¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤êÈ¢¤«¤é²¿¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤â¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»ä¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢À¾Àîµ®¶µ¤µ¤ó¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°SNS¤Ç¡ÖTHUNDERBIRD¡×¤¬¹¥¤¤À¤È¸ø¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³ý¸¶¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì´¤Î¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»À¸¤Î»þ¡¢Ê¸²½º×¤Î¥«¥é¥ª¥±Âç²ñ¤Ç¡ØTHUNDERBIRD¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢Æ±µéÀ¸¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¡Ø³ý¸¶¤µ¤ó¤Î²Î¤Ë¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¸À¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ...¡£
¼«Ê¬¤¬²Î¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´õË¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¡Ø²Î¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿À¾Àî¤µ¤ó¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡×
¢£¤â¤Ã¤È¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¨¡¨¡¤Þ¤µ¤Ë¡ÖANIMAX MUSIX¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¶¦±é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Öº£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤òÄº¤¤¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ì½ï¤Ëºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¸Ø¤é¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡ØANIMAX MUSIX¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÃÑ¤¸¤Ê¤¤³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¼ø¤«¤Ã¤¿²»³Ú¤ä¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ç½Ð²ñ¤¦³Ú¶Ê¤òÌ¤Íè¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Ã¤È¼«¿È¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡¥¢¥Ë¥áÊ¸²½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤â½Ð±é¤µ¤ì¤¿¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡×¥·¥ê¡¼¥º¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÆü¡¢¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡×¤Î¿·µ¬³Ú¶Ê¡ÖÌµÅ¨Åª¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡ª¡×¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»Ù±ç¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¡¦È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¤ÇÄ¹ÌçÍ´õ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½ä¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼Í¥¡¢²Î¼ê¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½³ý¸¶¼ÂÎ¤¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼21Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
